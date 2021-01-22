РКН возбудил дело из-за статьи «Медиазоны» о коронавирусе в колониях

В декабре «Медиазона» под угрозой блокировки была вынуждена отредактировать до неузнаваемости статью о COVID-19 в колониях, большую часть текста издание удалило. Однако РКН вновь возбудил административное дело из-за той же статьи

Роскомнадзор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной) из-за материала издания «Медиазона», посвященного распространению COVID-19 в местах лишения свободы в России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«На данный момент проводится административное расследование, в рамках которого запрашиваются все необходимые документы и сведения. По итогам будет принято решение либо о составлении протокола об административном правонарушении, либо о вынесении постановления о прекращении производства по делу», — сообщили в ведомстве.

«Медиазона» уточняет, что дело было возбуждено против главного редактора издания, Сергея Смирнова.

Поводом стала статья «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН — исследование «Зоны права», которая вышла из 16 ноября. В публикации говорилось о нехватке официальных данных о распространенности коронавирусом среди заключенных: правозащитники со ссылкой на родных и самих заключенных рассказали о большем, чем по официальным данным, числе заболевших. 8 декабря «Медиазона» сообщила, что Роскомнадзор потребовал от издания удалить статью, так как в ней содержится «недостоверная общественно значимая информация». К недостоверной информации РКН отнес данные о том, что коронавирус в местах лишения свободы распространяется фактически бесконтрольно, а ФСИН скрывает реальную ситуацию.