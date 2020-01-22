Умер советник Сечина Владимир Фейгин

Руководитель Института экономики и финансов был одним из спичрайтеров главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также консультантом по международным вопросам, в том числе по теме ОПЕК+

Владимир Фейгин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ), член совета директоров «Интер РАО ЕЭС», возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет. Об этом РБК рассказал его знакомый и подтвердил коллега по ИЭФ.

Представитель института подтвердил информацию о смерти Фейгина, но не сообщил детали, посоветовав обратиться за официальным комментарием в «Роснефть». О том, что глава ИЭФ скончался, также написал в своем Facebook его коллега Николай Иванов.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что Фейгин умер, охарактеризовав его, как «уникального специалиста» со своим собственным видением экономики и отрасли. «Он замечательный человек. Весть о его смерти неожиданна. Это большая потеря. Приносим соболезнования всем, кто знал и любил его», — сказал он.

По словам двух источников РБК, Фейгин умер сегодня. Причина его смерти не уточняется. Близкие к «Роснефти» источники рассказали РБК, что у главы ИЭФ больше года были проблемы с позвоночником, но он продолжал консультировать нефтяную компанию из дома. Ранее он также работал одним из спичрайтеров Сечина, консультантом по международным вопросам, в том числе по теме ОПЕК+, принимал участие в переговорах.

По информации источников РБК, близких к ИЭФ, исполняющим обязанности руководителя института сейчас является Марсель Салихов, главный директор по экономическому направлению.

Владимир Фейгин родился 10 января 1946 года. Он закончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2003 году стал консультантом правления АО «Газпромбанк».