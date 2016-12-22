Папа римский извинился перед жертвами домогательств за защиту епископа

Папа римский принес извинения жертвам домогательств, которые называли чилийского епископа свидетелем растления подростков другим священнослужителем

Папа римский Франциск (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Папа римский Франциск принес извинения жертвам сексуальных домогательств. Лидер католической церкви признался, что его комментарии в защиту чилийского епископа «ранили многих, кто стал жертвой домогательств». Об этом сообщает Reuters, которое называет эти слова «очень редким актом самокритики».

«Я приношу изменения, я ранил их, сам того не понимая, это была рана, которую я нанес, не желая этого», — сказал Франциск.

На прошлой неделе чилийскому журналисту удалось задать папе римскому вопрос о епископе Хуане Барросе, обвиняемом в том, что он видел, как помощник папы Фернандо Карадима растлевал подростков. «В тот день, когда я увижу доказательства против епископа Барроса, я отвечу. Нет ни одной улики против него. Это все клевета. Ясно?» — сказал в ответ Франциск.

Слова папы римского раскритиковали жертвы домогательств, их адвокаты.

Барроса обвиняют в защите своего бывшего духовного наставника преподобного Фернандо Карадиму. В 2011 году расследование Ватикана признало Карадиму виновным в домогательствах к подросткам в течение долгих лет. Карадима отвергает все обвинения.

Как отмечает Reuters, о том, что Баррос был свидетелем преступлений Карадимы, заявлял чилиец Хуан Карлос Круз, который занимался расследованием случаев домогательств. Карадима в прошлом работал именно в Чили. «Я не могу его осуждать, потому что у меня нет доказательства и потому что я убежден, что он невиновен», — тем не менее сказал папа римский о Барросе.