Путин почтит память жертв холокоста на два дня позже из-за Шаббата

Владимир Путин планирует посетить Еврейский музей и центр толерантности в честь Дня памяти жертв холокоста, рассказали источники РБК. Путин раньше уже посещал музей, но в этот раз из-за Шаббата мероприятия перенесли на два дня

Владимир Путин в Еврейском музее и центре толерантности. 19 февраля 2013 года (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 29 января посетит выставку Еврейского музея и центра толерантности, посвященную Международному дню памяти жертв холокоста. Об этом РБК сообщил близкий к организаторам мероприятия источник и подтвердил источник, близкий к Кремлю.

В торжественной церемонии открытия выставки «Собибор: победившие смерть» примут участие «представители российских государственных структур», международных организаций, дипломатических миссий, главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, рассказали РБК в пресс-службе музея.

РБК направил запрос о планах Путина посетить Еврейский музей пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

День памяти отмечается 27 января, но в этом году он​ выпадает на Шаббат, поэтому мероприятия пройдут 29 января, в понедельник, пояснили РБК в пресс-службе музея. Выставка, которая готовится к памятной дате, посвящена восстанию в нацистском лагере Собибор в 1943 году и организатору восстания Александру Печерскому. Она продлится около месяца — с 30 января по 25 февраля. В 2018 году исполняется 75 лет с момента единственного успешного восстания в Собиборе. Во дворе музея в честь этого торжественно заложат камень мемориала героям Сопротивления в концлагерях и гетто.

«На экспозиции будут представлены письма руководителя восстания заключенных в Собиборе Александра Печерского Михаилу Леву, уникальные снимки, запечатлевшие участников событий 1943 года спустя десятилетия после восстания, а также современные фотографии территории, где располагался лагерь смерти. Последовательный рассказ о Собиборе будет дополнен инфографикой, текстами и видеоматериалами, в числе которых речь Влада Вайспапира, сына одного из участников восстания в Собиборе Аркадия Вайспапира», — рассказали в музее.

По словам источника РБК, во время визита Путина рядовые сотрудники не работают, на мероприятии будут присутствовать лишь сотрудники, близкие к администрации музея.

В 2015 году Путин также посетил Еврейский музей и центр толерантности в День памяти жертв холокоста. Тогда он осмотрел выставку «Человек и катастрофа», посвященную массовому уничтожению нацистами узников концентрационных лагерей. В прошлом году в этот день музей посетил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Международный день памяти жертв холокоста был объявлен на Генеральной ассамблее ООН 1 ноября 2005 года. Вспоминать жертв холокоста стали именно 27 января из-за того, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау.