Дэвида Бэкхема опозорили на итальянском телевидении. ВИДЕО

Знаменитый футболист Дэвид Бэкхем, на настоящий момент играющий за итальянский футбольный клуб "Милан", стал жертвой довольно злой шутки на итальянском телевидении по поводу того, что находится между ног у секс-символа, пишет интернет-портал Ananova.

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Инцидент произошел во время интервью, которое давал футболист ведущей местного телеканала недалеко от своего отеля. Неожиданно к звезде подбежала репортер Елена Ди Чиоччио, наклонилась и сжала руку у него между ног. Пока шокированный и смущенный футболист пытался понять, что произошло, журналистка уже бежала по улице, крича: "У Бэкхема маленький!"

Пошлый трюк был частью юмористического шоу Le Iene. Целью было протестировать, действительно ли Д.Бэкхем может похвастаться такими внушительными размерами, какие демонстрирует в рекламе нижнего белья итальянского модного бренда Armani. Постеры с этой рекламой наделали много шума в прошлом году, шокировав публику на улицах модных столиц мира.

Как сообщается, не закончив интервью, Д.Бэкхем забрался в свою машину, однако репортер продолжала его преследовать со словами: "Вы нас прокатили! Как вы могли, Дэвид?!"