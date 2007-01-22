В Москве выявлена группа наркоторговцев, финансировавшая террористов

В Москве пресечена деятельность межэтнической преступной группы наркоторговцев, направленная на финансирование террористов. Об этом журналистам сообщил начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве Виктор Хворостян.

"В настоящее время наше ведомство совместно с органами ФСБ выявило связь организованной преступной группировки, которая действовала на территории Московского региона и финансировала деятельность террористов", - отметил он. В.Хворостян также сообщил, что в ходе расследования было установлено, что "в группу входили 8 человек, и руководил ею житель одной из союзных республик".

Кроме того, В.Хворостян сообщил, что суммы, которые переводились на счета террористов, "очень значительные", однако не уточнил их. Он также пояснил, что ежемесячный оборот наркотических средств (героин, синтетические наркотики) исчислялся десятками килограммов.

Всего в 2006г. в Москве из незаконного оборота было изъято более 422 кг различных наркотических средств. Среди изъятых наркотиков оказалось 66 кг героина, а также один из новых видов - так называемый "белый китаец". Этого вещества, по словам В.Хворостяна, было изъято в количестве 2 кг, что составляет более 95 млн разовых доз.

В 2006г. было выявлено почти 3,5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из которых 80% относится к категории тяжких и особо тяжких.