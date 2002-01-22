МВД РФ несет потери в борьбе за чеченскую нефть

При обеспечении безопасности объектов нефтегазового комплекса Чечни с июня 2001 года погибли 6 и ранены 38 сотрудников мобильного отряда МВД РФ, сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности начальника главного управления вневедомственной охраны МВД РФ Владимир Казюлин. По его словам, за время существования отряда (с июня 2001 года) личный состав подразделений подвергался обстрелам и подрывам 125 раз.

На сегодняшний день под контролем сотрудников вневедомственной охраны находятся 52 объекта нефтегазового комплекса республики. Также взяты под охрану 63 нефтедобывающих скважины, 6 нефтеналивных парков, 2 нефтеналивные эстакады, 1 водозаборник и 1 сепаратная установка.

Бойцы отряда более 150 раз привлекались для совместных с федеральными войсками спецопераций. В результате выявлено и уничтожено около 300 кустарных минизаводов по незаконной переработке нефти и свыше 300 врезок в нефтепроводы. За незаконную перевозку нефти задержано 65 единиц автотранспорта, изъято из незаконного оборота более 450 тонн нефти и около 30 тонн горюче-смазочных материалов. По выявленным фактам возбуждено 43 уголовных дела. В результате проводимых мобильным отрядом мероприятий суточная добыча нефти в Чечне выросла более чем в 2 раза и составила 3 тысячи 200 тонн, отметил Владимир Казюлин.

В целом, процесс восстановления экономики Чечни продолжается. Так, по словам начальника экономического отдела аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Юрия Паластрова, среди новых промышленных объектов - кирпичный и цементный заводы, предприятия строительной индустрии и по обработке древесины. Благодаря промышленным предприятиям, уже действующим в республике, в 2001 году в Чечне было собрано 1 млрд рублей налогов. Все это, по словам Паластрова, говорит о том, что в Чечне "пошел процесс восстановления социально-экономической сферы".