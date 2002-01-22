МВД РФ несет потери в борьбе за чеченскую нефть

На сегодняшний день под контролем сотрудников вневедомственной охраны находятся 52 объекта нефтегазового комплекса республики. Также взяты под охрану 63 нефтедобывающих скважины, 6 нефтеналивных парков, 2 нефтеналивные эстакады, 1 водозаборник и 1 сепаратная установка.
Бойцы отряда более 150 раз привлекались для совместных с федеральными войсками спецопераций. В результате выявлено и уничтожено около 300 кустарных минизаводов по незаконной переработке нефти и свыше 300 врезок в нефтепроводы. За незаконную перевозку нефти задержано 65 единиц автотранспорта, изъято из незаконного оборота более 450 тонн нефти и около 30 тонн горюче-смазочных материалов. По выявленным фактам возбуждено 43 уголовных дела. В результате проводимых мобильным отрядом мероприятий суточная добыча нефти в Чечне выросла более чем в 2 раза и составила 3 тысячи 200 тонн, отметил Владимир Казюлин.
В целом, процесс восстановления экономики Чечни продолжается. Так, по словам начальника экономического отдела аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Юрия Паластрова, среди новых промышленных объектов - кирпичный и цементный заводы, предприятия строительной индустрии и по обработке древесины. Благодаря промышленным предприятиям, уже действующим в республике, в 2001 году в Чечне было собрано 1 млрд рублей налогов. Все это, по словам Паластрова, говорит о том, что в Чечне "пошел процесс восстановления социально-экономической сферы".