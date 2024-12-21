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Росавиация назвала дату вылета задержанного из-за поломки рейса из Египта

Из-за задержки рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву по техническим причинам российские туристы более чем на сутки застряли в Египте. Самолет должен вылететь в 0:10 мск 22 декабря. Туристы более суток ожидают вылета и в Шарм-эш-Шейх

Росавиация назвала дату вылета задержанного из-за поломки рейса из Египта
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Рейс из Шарм-эш-Шейха в Шереметьево, из-за задержки которого российские туристы более чем на сутки застряли в Египте, вылетит в 0:10 мск 22 декабря, рейс из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх запланирован на утро воскресенья, об этом РБК сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Египетская авиакомпания AlMasria планирует выполнить задержанные по техническим причинам рейсы: из Шарм-эш-Шейха в Шереметьево — в 0:10 мск в воскресенье, 22 декабря, из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх — в 7:10 мск», — рассказал Кореняко.

Перевозчик пообещал продлить всем пассажирам проживание в отелях Шарм-эш-Шейха и Москвы за свой счет, а также выплатить компенсации.

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«Минтранс России и Росавиация мониторят ситуацию и призывают авиакомпанию AlMasria соблюдать все положенные по законодательству права пассажиров», — добавил представитель ведомства.

В телеграм-канале аэропорта Шереметьево сообщается, что рейсом ALMasria Universal Airlines UJ 614 в Шарм-эш-Шейх 20 декабря планировали вылететь 220 пассажиров. «По техническим причинам авиакомпания отстранила воздушное судно от выполнения рейса, вылет рейса UJ 614 по назначенному маршруту будет перенесен на более позднее время», — пояснили в аэропорту. Из 220 пассажиров из Шереметьево после задержки самолета уехали 125 человек, 95 были размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С, уточнили там.

21 декабря стало известно, что российские туристы более суток не могут улететь из Шарм-эш-Шейха в Москву рейсами авиакомпании AlMasria Universal Airlines. «Мы большой компанией не можем вылететь со вчерашнего дня. Туроператор у нас Pegas, авиаперевозчик — AlMasria. Мы так поняли, у них сломался борт, поэтому задержки», — рассказала РБК россиянка Татьяна.

Туристы не могут вылететь рейсами AlMasria и в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево. «Вторые сутки находимся в аэропорту Шереметьево. <...> Рейс не отменяют, а откладывают, дни уходят, и время отдыха, соответственно, уменьшается», — сказала РБК туристка Вероника.

Московская транспортная прокуратура сообщила, что всего на рейс в Египет зарегистрированы 218 пассажиров, они должны были улететь в субботу, 21 декабря, в 18:50 мск. Однако потом вылет отложили до 7:00 мск 22 декабря в связи с «ожиданием резервного воздушного судна».

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Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Росавиация Шарм-эль-Шейх Шереметьево российские туристы задержка рейса
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