«Русских хакеров» уличили в получении $5 млн в день от продажи рекламы

Специалисты компании White Ops раскрыли схему, которая позволяет «русским хакерам» получать до $5 млн в день с помощью поддельных сайтов. Мошенники создали фейковые страницы крупнейших СМИ и организаций

Фото: Depositphotos

Американская компания White Ops провела исследование, согласно которому «русские кибермошенники» создали специальный механизм, который позволяет им зарабатывать ​до $5 млн в день с 250 тыс. фальшивых сайтов. На доклад компании обратила внимание газета The New York Times.

Издание пишет, что мошенники создали схему, которая получила название Methbot, в сентябре этого года и используют ее до сих пор. Помимо этого хакеры являются операторами более 570 тыс. программ-ботов, которые имитируют деятельность настоящих пользователей.

По данным исследования, мошенники выдают за настоящие около 6100 популярных новостных агрегаторов и СМИ. Среди них Fox News, CBS Sports, The New York Times The Wall Street Journal, Facebook и Yahoo. Газета пишет, что, хотя основной целью хакеров являются серверы, расположенные в США, некоторые организации и в других странах были затронуты.

Основатель White Ops Майкл Тиффани рассказал изданию, что он проинформировал рекламодателей об этой мошеннической схеме. По данным компании, хакеры получают $13 за 1000 просмотров видео. Это позволяет им зарабатывать от $3 млн до $5 млн в день.

Тиффани сообщил, что об использовании ботов для увеличения просмотра рекламных роликов было известно и раньше, однако «это никогда не происходило в таких масштабах».

Эксперты утверждают, что нет доказательств связи мошеннической схемы этой группы хакеров с «политически мотивированным» взломом американских серверов, в чем российских хакеров обвиняют в последние месяцы. Москва возможную причастность во вмешательство в выборы США отрицает.