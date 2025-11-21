Самолет с Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку в Мюнхене

Александр Гудков и Иван Ургант (Фото: Urgantcom / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Самолет с российскими шоуменами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту. Как сообщил сам Ургант в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), самолет летел в Белград.

Ургант прикрепил видео, где он вместе с Гудковым сидит в самолете, а за окном видны пожарные машины и автомобили экстренных служб. По какой причине произошел инцидент, артист не уточнил.

Гудков входит в команду Урганта, которая сейчас гастролирует по Европе. Их выступление ожидается в столице Сербии вечером в концертном зале «Sava Centar».