Самолет с Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку в Мюнхене
Самолет с российскими шоуменами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту. Как сообщил сам Ургант в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), самолет летел в Белград.
Ургант прикрепил видео, где он вместе с Гудковым сидит в самолете, а за окном видны пожарные машины и автомобили экстренных служб. По какой причине произошел инцидент, артист не уточнил.
Гудков входит в команду Урганта, которая сейчас гастролирует по Европе. Их выступление ожидается в столице Сербии вечером в концертном зале «Sava Centar».
