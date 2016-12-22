Суд поддержал ФНС в споре по начатой с подачи Путина «налоговой амнистии»

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС сочла невозможным списывать по «президентской амнистии» долги по налогам, выявленные органами ФНС после 1 января 2015 года

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Верховный суд (ВС) встал на сторону Федеральной налоговой службы (ФНС) в споре с индивидуальным предпринимателем Наилем Гаязовым, добивавшимся отмены принятого в 2015 году решения о взыскании с него в счет погашения долга по налогам, штрафов и пеней свыше 12 млн руб., сообщает «Интерфакс». Арбитражный суд Татарстана и апелляционная инстанция Гаязова не поддержали, однако ​при рассмотрении кассации Арбитражный суд Поволжского округа счел возможным применить принятый в декабре 2017 года закон о списании долгов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с этим законом списанию подлежат долги, начисленные к 1 января 2015 года. Однако претензии к Гаязову налоговики выставили только в мае 2015 года. В связи с этим представители ФНС сочли решение кассационной инстанции ошибкой и оспорили его в Верховном суде. В ходе слушаний замначальника отдела рассмотрения судебных споров в Конституционном суде РФ и ВС РФ правового управления ФНС Александр Матвиенко утверждал, что амнистия на выявленные после 1 января 2015 года долги не распространяется, иная трактовка закона, по его словам, стимулировала бы налогоплательщиков уклоняться от исполнения своих обязательств, надеясь на то, что рано или поздно долг спишут.

В свою очередь, представитель Гаязова указывала на несправедливость ситуации, когда включение в список подпадающих под налоговую амнистию зависит от того, успели ли налоговые органы завершить до начала 2015 года проверку за предыдущие периоды.

Однако в конце концов Судебная коллегия по экономическим спорам ВС сочла обоснованной позицию ФНС. Своим решением коллегия отменила постановление Арбитражного суда Поволжского округа и оставила в силе решение 11-го арбитражного апелляционного суда, отказавшегося в декабре 2017 года удовлетворить жалобу Гаязова.

О необходимости освободить россиян, в том числе и индивидуальных предпринимателей, от накопившихся в предыдущие годы безнадежных налогов президент России Владимир Путин предложил в ходе большой пресс-конференции в декабре 2017 года.

«Человек начал работу, начал бизнес. Что‑то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от в​ыплат подобного рода», — сказал тогда Путин.

Уже 29 декабря Путин подписал оперативно принятый Госдумой закон о «налоговой амнистии».

