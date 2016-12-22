Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость ввозимых товаров

Таможенные и налоговые органы должны наладить взаимодействие с зарубежными партнерами, чтобы получать от них объективную информацию о цене товаров, поставляемых в Россию, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ФНС

Президент Владимир Путин и глава ФНС Михаил Мишустин (Фото: пресс-служба президента России)

Налоговики и таможенники должны получать объективную информацию о стоимости товаров, которые ввозятся в Россию из-за рубежа, федеральным службам нужно договориться об этом с их иностранными партнерами, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустим. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«Нужно обязательно договориться с нашими инопартнерами, чтобы их таможенные органы давали нам объективные данные по стоимости товаров экспортеров в Россию. Чтобы мы вместе с таможней это могли учитывать», — сказал президент.

Мишустин доложил президенту, что его поручение о сопряжении систем налогового и таможенного контроля при возмещении НДС выполнено. «Сегодня мы получаем по импорту товаров на территорию Российской Федерации всю таможенную стоимость в нашу информационную систему и уже 100% вычетов по НДС по соответствующим товарам, которые по импорту идут, видим», — пояснил он.

«Мы также обменялись с таможенной службой системой управления рисками и в настоящий момент достаточно аккуратно ведем скоординированную деятельность», — пояснил глава ФНС.

Кроме того, президент ответил словом «хорошо» на предложение Мишустина внести законопроект об отмене деклараций по транспортном и земельному налогам для юридических лиц. Глава ФНС пояснил, что документ будет обсуждаться с министром финансов Антоном Силуановым. «Будем его предлагать, надеемся, что Вы его поддержите и подпишите», — обратился чиновник в президенту.

Мишустин также отчитался о росте собираемости налогов по стране. «На 30% прибыль прибыльных компаний выросла за девять месяцев и, соответственно, мы фиксируем рост поступления налога на прибыль в объеме плюс 23%. Если говорить о налоге на добавленную стоимость — плюс 14,%; налог на доходы физических лиц — плюс 12,5%. Это примерно на полтора процентных пункта выше, чем соответствующий рост темпов заработной платы», — рассказал он.

​Ранее 12 ноября Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить информацию о росте ​фискальной нагрузки и обязательных платежей в регионах. «Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — сказал тогда Путин, обращаясь к Медведеву.