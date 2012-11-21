Три израильские ракеты попали в офис информагентства AFP в Газе

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркнула, что ВВС нанесли удар по зданию, где располагался штаб разведки организации "Хамас".
Ранее под удар израильских военных попал корреспондентский пункт российской телекомпании Russia Today, а также офисы представительства Sky News, ITV и ряда палестинских информационных агентств, расположенные в бизнес-центре "Аш-Шава".
Организация "Репортеры без границ" осудила авиаудары по местам размещения журналистов. При этом ранее пресс-служба Армии обороны Израиля призвала работающих в секторе Газа журналистов не находиться вблизи боевиков и объектов "Хамаса".
Израиль с 14 ноября проводит широкомасштабную военную операцию "Облачный столп" против боевиков "Хамаса" в секторе Газа. Военные действия последовали после ракетной атаки, предпринятой палестинскими боевиками. За последнюю неделю жертвами конфликта стали более 100 жителей сектора Газа. Накануне Минобороны Израиля понесло первую потерю: при обстреле погиб младший сержант.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники анонсировали заключение перемирия между Израилем и движением "Хамас" вечером 20 ноября, однако официальные представители Тель-Авива опровергли эту информацию.