Взрыв на юго-востоке Москвы: трое погибших, 14 пострадавших

Сегодня ночью в пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы произошел взрыв бытового газа, сообщил РБК руководитель пресс-службы столичного управления МЧС России Евгений Бобылев.

По предварительным оценкам, в результате взрыва на улице Юных ленинцев погибли три человека, 14 пострадали. С разной степенью отравления угарным газом они доставлены в лечебные учреждения. Среди пострадавших - четверо детей, сообщил первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем в результате пожара.

На место происшествие выехали пожарные, спасатели, скорая помощь. Также приехали представители префектуры, которые решают вопрос о размещении эвакуированных жильцов дома.

По предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва баллона газа в цокольном этаже дома, где находился магазин, сообщил первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Ни о каком теракте речи не идет, заверил он.

П.Бирюков не смог привести информацию о степени разрушений, однако отметил, что жильцы, не проживающие в пострадавшем подъезде, смогут вернуться домой. В настоящее время дом обеспечен всеми необходимыми коммуникациями. Что касается жителей пострадавшего подъезда, то в настоящее время сотрудники МЧС занимаются их размещением в гостинице "Кузьминки".

По словам П.Бирюкова, все оперативные службы прибыли вовремя. В настоящее время на месте работают сотрудники "Мосгаза", которые оценивают степень ущерба, а также устанавливают причины взрыва.

Движение на улице Юных Ленинцев будет восстановлено к 6:00 мск. В настоящее время там работают специалисты, которые выясняют причины происшедшего.