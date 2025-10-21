 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Улан-Удэ фрагмент карусели упал на шестилетнюю девочку

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

В детском игровом центре в Улан-Удэ фрагмент карусели упал на шестилетнюю девочку, ребенка госпитализировали, сообщили в управлении СК по Бурятии.

Инцидент произошел еще 9 октября, но о возбуждении уголовного дела СУ СК России по Республике Бурятия сообщило накануне, 20 октября. Произошедшее квалифицировали по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

На случившееся обратил внимание телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». По его информации, инцидент произошел, когда в игровой отмечали день рождения. Когда часть карусели рухнула, на ней катались трое детей — двое успели отбежать, одна девочка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным следствия, причиной стала техническая неисправность аттракциона. «Упало навершие, которым ребенку причинены травмы головы и ушибы различных участков тела», — говорится в сообщении СУ СК России по Республике Бурятия.

В момент происшествия рядом находились другие дети, но они не пострадали. «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия», — добавили в ведомстве.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Бурятия Дети Улан-Удэ Карусель
Материалы по теме
В Оренбурге рухнула карусель
Общество
В Екатеринбурге рухнула карусель с маленькими детьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В Улан-Удэ фрагмент карусели упал на шестилетнюю девочку Общество, 08:57
Власти рассмотрят вариант дополнительных поставок бензина в ряд регионов Общество, 08:56
Богомаз заявил о трехкратном росте числа обстрелов Брянской области Политика, 08:34
Wildberries закрыл данные: как это изменит работу селлеровПодписка на РБК, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В 2026 году в Yandex Go появится общественный транспорт Технологии и медиа, 08:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Индекс Мосбиржи снизился после данных о переносе встречи Рубио и Лаврова Инвестиции, 08:22
Потребление алкоголя в России упало до минимума за четверть века Общество, 08:15
Богатые отворачиваются от люкса. На что они тратят деньги теперьПодписка на РБК, 08:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:07
Уплата налогов за 2024 год: что изменилось и почему суммы могут вырастиПодписка на РБК, 08:00
«Железная леди» на спорткаре. Чем известна первая женщина-премьер Японии Политика, 07:58
За ночь над регионами России сбили 55 беспилотников Политика, 07:54