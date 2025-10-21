Фото: СУ СК России по Республике Бурятия Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

В детском игровом центре в Улан-Удэ фрагмент карусели упал на шестилетнюю девочку, ребенка госпитализировали, сообщили в управлении СК по Бурятии.

Инцидент произошел еще 9 октября, но о возбуждении уголовного дела СУ СК России по Республике Бурятия сообщило накануне, 20 октября. Произошедшее квалифицировали по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

На случившееся обратил внимание телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». По его информации, инцидент произошел, когда в игровой отмечали день рождения. Когда часть карусели рухнула, на ней катались трое детей — двое успели отбежать, одна девочка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным следствия, причиной стала техническая неисправность аттракциона. «Упало навершие, которым ребенку причинены травмы головы и ушибы различных участков тела», — говорится в сообщении СУ СК России по Республике Бурятия.

В момент происшествия рядом находились другие дети, но они не пострадали. «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия», — добавили в ведомстве.