В мэрии оценили экономический и культурный эффект проекта «Лето в Москве»

Столичные власти в рамках проекта «Лето в Москве» провели самый продолжительный в мире летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который проходил с 1 июня по 8 сентября и охватил сразу несколько летних событий. В общей сложности в его рамках прошло свыше 131 тыс. мероприятий, а участниками стали более 38 млн человек.

В частности, под брендом «Лето в Москве» прошли такие мероприятия, как форум «Территория будущего. Москва 2030», фестиваль «Театральный бульвар», а также различные гастрономические мероприятия.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, ключевой особенностью нового формата стало то, что существенную часть повестки создавали сами москвичи — 25 тыс. или каждое пятое мероприятие было организовано жителями города, представителями бизнеса или НКО. В рамках проекта 1,1 тыс. предпринимателей провели более 8,5 тыс. событий, благодаря которым познакомили широкую аудиторию со своими проектами.

По данным столичных властей, летом 2024 года значительно выросли обороты всех секторов экономики Москвы, связанных со сферами гостеприимства и развлечений. Так, в период с июня по август оборот розничной торговли в Москве составил почти 1,8 трлн руб., что на 2,9% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Наибольший прирост потребительского спроса (4,3%) продемонстрировал сегмент продажи непродовольственных товаров, что связано с увеличившимися доходами граждан, а также разнообразием предложений товаров на рынке.

Оборот общепита за лето 2024 года превысил 161 млрд руб., что на 17,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в июне–августе отмечен рост посещаемости заведений общественного питания на 12%, что связано как с увеличением турпотока, так и с активностью самих горожан. По статистике столичного департамента торговли и услуг, в городе функционирует более 22 тыс. заведений общественного питания — столовых, кафе и ресторанов, причем 600 из них открылись в первой половине 2024 года, а общее количество посадочных мест превышает 850 тыс.

Кроме того, по сравнению с прошлым летом, на 4,7% увеличился оборот в сфере платных услуг и развлечений. Наиболее динамично развивались секторы электронных сервисов, транспорта, гостиниц и турагентств. Кстати, уровень турпотока превзошел допандемийные показатели: за первое полугодие 2024 года Москва приняла 12,2 млн гостей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По сравнению с предыдущим годом, на 10,6% увеличился оборот гостиниц в июне–августе, составив 22,3 млрд руб., а загрузка отелей достигла отметки в 78%, что на 6 п.п. выше прошлогодних значений. Таким образом, поступления в бюджет города за летний период оцениваются в 54,5 млрд руб., а объем летнего туристско-экскурсионного потребления — в 398,1 млрд руб.

Рост оборота отмечен и в индустрии развлечений, говорят в мэрии. Так, за летний период в городе организовали большое количество концертов, выставок, спортивных событий и фестивалей. Они привлекли как столичных жителей, так и гостей. Многие специально приезжали в столицу на такие мероприятия, как VK Fest, «Московский мотофестиваль», а также фестивали проекта «Лето в Москве»: «Рыбная неделя», «Времена и Эпохи» и другие. Таким образом, оборот в сфере культуры вырос на 28,8%, составив 19 млрд руб. Кроме того, по данным столичного департамента экономической политики и развития, горожане и туристы за летние месяцы потратили на иные развлекательные мероприятия — клубы, кинотеатры, концерты, квесты и так далее — 12,3 млрд руб.

На 12,1% по сравнению с летом 2023-го увеличился оборот в спортивном секторе, достигнув 12 млрд руб. Всего в рамках фестиваля состоялось около 15 тыс. городских спортивных мероприятий, участниками которых стали более 2 млн москвичей и гостей столицы. Самые значимые проекты в этой сфере: «Мой спортивный район», Спортивные выходные», «Городские виды спорта», «Лето. Пляж. Московский спорт». Кроме того, на протяжении всего лета проходили тренировки и занятия по йоге, растяжке, ушу, боксу, фитнесу, зумбе, мастер-классы по настольному теннису и аэрохоккею, шашкам, шахматам, нардам, бадминтону, скиппингу, городкам и фрисби — участники могли выбирать из 40 видов спорта.

В мэрии также отметили, что этим летом благодаря проекту «Лето в Москве» выросло число театральных постановок и концертов. В частности, фестиваль «Театральный бульвар», который посетили более 600 тыс. москвичей и туристов, дал возможность заново открыть культурную столицу на бульварах города. В рамках мероприятия более 1,6 тыс. артистов организовали свыше 480 театральных и музыкальных постановок.

По словам Собянина, участники уличных фестивалей получили отличную возможность как можно больше времени провести на свежем воздухе и «зарядиться энергией лета». «Формат большого сезонного фестиваля пришелся москвичам и гостям города по вкусу», — подчеркнул глава города.