Росздравнадзор не увидел дефицита медизделий для питания через трубку

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В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не видят дефицита гастростомических трубок, предназначенных для энтерального питания. Отсутствие нехватки в том числе связано с наличием и ростом объемов отечественного производства, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Так в Росздравнадзоре прокомментировали информацию детского хосписа «Дом с маяком» о трудностях с закупками гастростомических баллонных трубок, которые позволяют вводить питание сразу в желудок пациентам, не имеющим возможности принимать пищу через рот.

В хосписе указали, что гастростомы определенного типа производят в России, но они не всем подходят, а доставка изделия из-за рубежа может занять от полугода до десяти месяцев. При этом ввозимые объемы не покрывают потребности хосписа.

Также в «Доме с маяком» сообщили, что в России появились перекупщики, которые продают зарубежные изделия по завышенной цене — 47 тыс. руб., в то время как раньше их покупали за 16 тыс. руб.

В Росздравнадзоре в свою очередь указали, что объем госзакупок медизделий для гастростомии в 2024 году соответствует или даже превышает показатели прошлого года. В частности, сообщили в ведомстве, с начала года закупили более 2,3 тыс. гастростомических трубок, 1,7 тыс. из которых — иностранного производства, еще 710 шт. — российского. За 2023 год было закуплено 2,5 тыс. изделий иностранного производства и 240 шт. — российского.

К тому же в этом году закупили более 300 тыс. медизделий под названием «Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный», что уже больше показателей прошлого года. Так, в 2024 году закупили 78 тыс. наборов российского производства и 228,3 тыс. — иностранного. За весь 2023 год таких изделий российского производства закупили 72 тыс., а иностранного — 176,1 тыс.

В хосписе также сообщали о трудностях с обслуживанием медицинского оборудования из-за отсутствия зарубежных запчастей. В Росздравнадзоре на это ответили, что сейчас законодательство допускает проведение техобслуживания медизделий с использованием комплектующих, не предусмотренных в их технической или эксплуатационной документации, если подтверждено, что их совместное использование безопасно. Это должно позволить предотвратить риск возникновения дефицита комплектующих или принадлежностей.

«Необходимо отметить, что сфера технического обслуживания медицинских изделий является высококонкурентной средой, в которой оперативно выстраиваются альтернативные цепочки поставок любых запасных частей, в связи с чем нерешаемых проблем с сервисным обслуживанием на сегодняшний день не наблюдается», — заключили в Росздравнадзоре.