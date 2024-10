В Британии врачам скорой помощи рекомендовали схему «брось и иди»

Медики из скорой смогут оставлять пациентов в больнице без госпитализации, чтобы оперативно реагировать на другие вызовы и не ждать в очереди. Критики инициативы называют это неприемлемым подходом

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании рекомендовала медикам из скорой помощи внедрить в работу схему «брось и иди» (drop and go), которая уже применяется в Лондоне, чтобы сократить время приезда по вызовам к пациентам с инфарктами, инсультами и другими серьезными состояниями, пишет The Times. Такая практика предусматривает, что «неотложка» может не дожидаться госпитализации и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в клиниках.

Служба скорой помощи полагает, что безопаснее оставлять больных в коридоре больницы, даже если они не оформлены и не госпитализированы, чем рисковать с задержкой на другие вызовы. Противники инициативы называют неприемлемым бросать пациентов без обследования и надлежащей процедуры передачи врачам больницы.

The Times отмечает, что процесс госпитализации занимает не менее 15 минут, при этом очереди из скорых рядом с отделениями неотложной помощи стали «привычной картиной» зимой, когда перегруженный работой медперсонал с трудом находит время и койки для пациентов. Такое положение дел привело к тому, что в январе прошлого года среднее время приезда по вызову из-за инфарктов и инсультов составляло более 1,5 часа вместо плановых 18 минут, отмечает издание.

Генеральный директор лондонской службы скорой помощи Дэниел Элкелес заявил, что до введения практики «бросай и иди» в британской столице ежедневно тратилось до 600 часов на ожидание в очередях, для того чтобы передать пациентов в больницу. «И это время, которое можно было бы потратить на вызовы и уход за больными. Сейчас потери по времени сократились почти вдвое», — сказал он.