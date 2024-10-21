Медицинские фонды заявили о нехватке гастростом и аппаратов ИВЛ

У фондов истощились запасы некоторых сложных зарубежных медизделий. Из-за трудностей с логистикой и ухода многих компаний нет возможности ни отремонтировать, ни закупить необходимое оборудование

Здание фонда «Дом с маяком» (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Какие появились трудности с обслуживанием оборудования

Благотворительные фонды столкнулись с проблемами при закупке и ремонте медицинского оборудования на фоне санкций. Об этом РБК сообщили в детском хосписе «Дом с маяком», а также в фондах «Вера» и «Жизнь как чудо».

Проблемы связаны как с уходом зарубежных компаний из России, так и с вынужденными изменениями в логистике и с удорожанием в связи с этим самих медизделий. В профильные ведомства фонды пока не обращались.

Некоторые производители и поставщики медицинского оборудования заявили об уходе еще в 2022 году, но тогда у больниц, хосписов и дистрибьюторов оставались какие-то запасы, которые сейчас подошли к концу, объяснила актуальность проблемы руководитель отдела закупок детского хосписа «Дом с маяком» Татьяна Рыжова. Хоспис помогает неизлечимо больным детям и молодым людям как в условиях стационара, так и в рамках выездной службы, которая оказывает паллиативную помощь на дому.

Возникают сложности с обслуживанием оборудования, которое пациенты используют на дому, например с производимыми в Китае стационарными кислородными концентраторами. Как говорит Рыжова, с февраля 2024 года компания-производитель не может обслужить три стационарных концентратора, у которых отвалились колеса. В официальном сервисном центре хоспису сообщили, что «заказ корпусных элементов не возможен». При этом если покупать новый аппарат, его средняя стоимость — 80 тыс. руб.

Если концентратор не имеет устойчивого положения из-за отсутствия колеса, то при работе издает сильный шум и вибрацию, может опрокинуться и его сложно перемещать, рассказала Рыжова.

Кроме того, с мая 2024 года хоспис пытается отремонтировать в официальном сервисном центре насосы для проведения энтерального питания (через трубку напрямую в желудок). Но, по словам Рыжовой, сервисный центр столкнулся с проблемой ввоза запчастей на границе.

В Министерстве промышленности и торговли сообщили РБК, что в ведомство от фонда не поступали обращения, связанные с трудностями при закупке и ремонте медицинского оборудования. При этом министерство «готово оказать всю необходимую поддержку при поступлении запроса».

В Минпромторге также отметили, что, согласно реестру Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, отечественным компаниям выдано девять регистрационных удостоверений на концентраторы кислорода. Есть концентратор кислорода, включенный в реестр российской промышленной продукции. Его производит компания «Грасис». «Таким образом, на отечественном рынке представлены аналоги вышеуказанных медицинских изделий и трудностей с их закупкой или обслуживанием возникать не должно», — утверждают в министерстве.

Какие трудности возникли с закупками

Еще одна проблема возникла у «Дома с маяком» с закупками гастростомических баллонных трубок, которые позволяют вводить питание сразу в желудок пациентам, не имеющим возможности принимать пищу через рот. Менять их нужно каждые 4–6 месяцев. Хоспис закупал системы американского производства через официального дистрибьютора.

Как пояснил директор по логистике хосписа Павел Солдатов, с такими гастростомами проблемы начались еще в мае 2023 года. «Частично отгрузки есть, но ожидание поставок может растянуться от полугода до десяти месяцев, а то, что в итоге поступает, не покрывает потребности хосписа», — рассказал он.

Что такое гастростома Гастростомические трубки бывают двух видов: хвостатая (длинная) и кнопочная (низкопрофильная). Основное их различие заключается в длине трубки. Так, у хвостатой гастростомы длинный «хвостик», для кормления к ней присоединяется специальная трубочка. Кнопочная же не имеет длинного «хвоста», и для кормления к ней присоединяется удлинитель для присоединения шприца или системы для кормления. Как уточнили в хосписе, кнопочные гастростомы безопаснее для детей, так как те могут случайно выдернуть длинный «хвостик».

Хвостатые гастростомы начала производить российская компания, рассказал Солдатов. Их изготавливают на заказ, процесс занимает четыре недели. Такие изделия действительно в два раза дешевле, но не всем подходят.

Помимо официальных дистрибьюторов такие гастростомы начали по сильно завышенной цене продавать «перекупщики», рассказал Солдатов. По его словам, раньше хоспис покупал кнопочную гастростому за 16 тыс. руб. «В июле нам пришлось купить гастростому за 39 тыс. руб. у перекупщиков, так как наш поставщик постоянно переносил сроки поставки», — рассказал представитель «Дома с маяком». Сейчас на сайте одного из продавцов стоимость кнопочной гастростомы составляет 47 тыс. руб.

По словам Солдатова, таких магазинов с завышенными ценами, становится все больше. Хоспис пытался обсудить с ними возможности закупки по более дешевым ценам, но те не готовы идти навстречу, даже зная специфику деятельности. Пациенты, которые пока не могу получить новые гастростомы, вынуждены использовать предыдущие, не менять их после положенного срока, что может быть опасным для них, отметили в хосписе.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили РБК, что в случае поступления обращения по вопросам ценообразования или злоупотребления доминирующим положением на рынке гастростом ФАС готова провести анализ рынка на предмет наличия возможных нарушений антимонопольного законодательства. Пока таких обращений не поступало.

В ФАС также отметили, что цены на гастростомы не подлежат государственному регулированию, так как те не входят в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.

К тому же, отметили в Минпромторге, в России сейчас зарегистрированы десять медицинских изделий, предназначенных для кормления пациентов через гастростому, четыре из них принадлежат российским компаниям: «Эндо Старс», «МедСил», «Витал» и «Объединение Альфапластик». По данным министерства, они готовы нарастить объемы производства при необходимости.

Согласно статистике Росстата, приведенной Минпромторгом, в 2023 году объемы производства и отгрузок таких изделий для питания пациентов увеличились в денежном объеме, но уменьшились в натуральном выражении относительно 2022 года. В деньгах рост производства составил 171,9%, в то время как выпустили изделий меньше на 6,3%. По итогам первого полугодия 2024 года пока наблюдается исключительно тенденция к росту. Объем производства изделий для питания пациентов увеличился и в денежном выражении — на 170,7%, и в натуральном — на 142,%. Объем отгрузок также вырос в денежном выражении — на 959,7% и в натуральном выражении — на 124,9% (по отношению к первому полугодию 2023-го).

Кроме того, возникают трудности с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе неинвазивных (НИВЛ), рассказала руководитель респираторной службы «Дома с маяком» Александра Левонтин. Для пациентов, которые нуждаются в постоянной вентиляции, хоспис закупал такого рода оборудование у нескольких зарубежных компаний.

Как поясняет Левонтин, есть неинвазивные аппараты ИВЛ, которые обладают функцией подогрева перед включением, и у них нет аналогов. Не все пациенты могут дышать холодным, непрогретым воздухом, указала представитель хосписа. Кроме того, добавила она, расходные материалы необходимо менять с определенной периодичностью, иногда даже ежедневно. Нет также аналогов силиконовых трахеостомических трубок зарубежного производства, через которые происходит вентиляция.

«Какие-то расходные материалы удается найти у других производителей, но часть из них невозможно заменить, а доставка может задерживаться на несколько месяцев. В этой ситуации нет никакой гарантии, что мы сможем в полном объеме обеспечить наших пациентов необходимым оборудованием», — указала Левонтин.

О проблемами с закупками аппаратов ИВЛ РБК также сообщили в фонде помощи хосписам «Вера». Сначала для пациентов, у которых есть проблемы с дыханием, закупали у производителя, ушедшего из России. Позже начали закупки у другой компании, но в итоге та сняла аппарат с производства. «Варианты, не уступающие в качестве, стоят значительно дороже. Сейчас мы вместе ищем решение этой проблемы», — сообщили в пресс-службе фонда.

В то же время для многих медицинских изделий и оборудования, которые больше не поставляют в Россию, все же удается найти аналоги либо у российского, либо у другого зарубежного производителя. Это касается средств гигиены, кресел-колясок для детей, а также кресел-стульев с санитарным оснащением.

Кроме того, возникли трудности с закупками аппаратов для измерения уровня аммиака в крови, а также тест-полосок для них, рассказала РБК директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. Этот фонд помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, занимается развитием ранней диагностики и профилактики, а также системной поддержкой в обучении и исследованиях болезней печени.

Аппараты для измерения уровня аммиака нужны, чтобы вовремя диагностировать гипераммониемию — состояние, при котором наблюдается высокий уровень аммиака в крови. Она может неожиданно развиться у новорожденных в течение первых четырех суток в случае определенных заболеваний, в том числе при наследственных болезнях обмена, пояснила Черепанова. «При гипераммониемии наблюдается резкое ухудшение состояния, при критическом уровне аммиака в крови — отек головного мозга, который может привести к коме и летальному исходу, но если вовремя диагностировать этот резкий скачок аммиака, то ребенка можно спасти», — говорит представитель фонда.

По словам Черепановой, сейчас возникают продолжительные паузы в поставках и аппаратов, и тест-полосок. Фонд уже несколько недель ожидает счет за тест-полоски. Но, сообщила она, бывало хуже: так, с лета 2022 до начала 2023 года поставок не было вообще, после этого ситуация несколько улучшилась.

По словам директора фонда, сейчас упаковка тест-полосок стоит около 17 тыс. руб., а сам аппарат — около 220 тыс. руб., цены зависят от курса. Аппарат производит японская компания, и аналога ему нет.

Что касается аналогов аппарата для измерения уровня аммиака в крови, Черепанова отметила, что можно использовать лабораторный стационарный аппарат. «Он точнее, но дело в том, что анализ надо провести быстро: аммиак выветрится из крови в течение 30 минут. Нельзя взять кровь и везти на другой конец города. Нужно, чтобы стационарный измеритель был в этой больнице. Не в каждой больнице такое оборудование есть, к сожалению», — пояснила она.

Черепанова отметила, что «Жизнь как чудо» работает над тем, чтобы в России появился отечественный портативный аммониеметр. По ее словам, в начале нынешнего года фонд получил письмо от Минпромторга, в котором тот сообщил, что после изучения вопроса было установлено: аналогов аппарата нет. По инициативе фонда исследователи Московского государственного университета сейчас изучают японские тест-полоски, ищут способ, как можно их дешевле производить и как сделать точнее и эффективнее.