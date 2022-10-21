Россияне назвали самые дорогие мегаполисы

Горожане в этих трех миллионниках чаще всего называют жизнь в них дорогой. Санкт-Петербург по субъективной дороговизне жизни попал на четвертое место

Москва, Уфа и Краснодар возглавили рейтинг самых дорогих городов России по оценке самих жителей, показал опрос, проведенный SuperJob.

Опрос проводился среди жителей городов-миллионников с 8 июля по 18 октября 2022 года, участники экономически активное население старше 18 лет. Размер выборки: 10 тыс. респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Чаще всего дорогим городом считают свой город москвичи: в этом убеждены 60% опрошенных жителей. Самой дорогой вещью в столице жители Москвы считают жилье, на втором месте — продукты, на третьем — проезд на общественном транспорте. В топ-5 расходов также входят жилищно-коммунальные, медицинские, бытовые услуги.

На втором месте по субъективной дороговизне — столица Башкирии: в том, что это дорогой город, уверены 57% уфимцев. По словам опрошенных, в их городе завышены цены на жилье, продукты, жилищно-коммунальные, а также бензин.

Краснодар занимает третье место: дорогим свой город называет каждый второй его житель (51%). Топ-5 самых дорогих вещей в столице Краснодарского края — жилье, продукты, бензин, ЖКУ и проезд на общественном транспорте.

В десятку самых дорогих по ощущениям жителей мегаполисов России вошли также Санкт-Петербург (49%), Ростов-на-Дону, Волгоград (48%) и Екатеринбург (47%). В середине рейтинга самых дорогих мегаполисов страны находятся Казань и Красноярск (по 45%), Омск и Нижний Новгород (по 41%), Самара и Новосибирск (по 40%). Реже других считают свои города дорогими жители Воронежа и Перми (36% и 35% соответственно).

Замыкает рейтинг Челябинск: лишь 1 из 4 опрошенных (24%) убежден в завышенной стоимости жизни в этом городе.

По сравнению с аналогичным исследование прошлого года жители практически всех российских мегаполисов стали называть свой город дорогим реже. Исключением стал Санкт-Петербург: там число респондентов, сообщающих о высоких ценах на товары и услуги, осталось на прежнем уровне. Наиболее заметно изменилось отношение горожан к стоимости жизни в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Омске.