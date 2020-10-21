В Оренбуржье на улице Чапаева установили памятник «победителю Чапаева»

В селе в Оренбургской области на улице Чапаева открыли памятник Тимофею Сладкову, воевавшему во время Гражданской войны в России. В 1919 году он возглавлял белый отряд, который в бою разгромил штаб дивизии Чапаева

Памятник Тимофею Сладкову (Фото: Первый отдел ОВКО)

В селе Красном Оренбургской области несколько дней назад открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны. Инициатором установки памятника выступили Уральские казаки, сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

Памятник установили в приделе храма Вознесения Господня на улице Чапаева. В организации отметили, что история Гражданской войны в России «до сих пор переосмысливается, вспоминаются и реабилитируются имена незаслуженно забытых ее участников». Полковник Уральского казачьего войска Тимофей Сладков, возглавлявший отряд, усилиями которого была уничтожена дивизия Василия Чапаева, является «одной из заметных фигур в этой истории», говорится в сообщении.

«Это уральские казаки сделали, без нас. Памятник установили на территории храма, даже не на муниципальных землях, поэтому никакого отношения мы к этому не имели и не имеем», — сообщил РБК глава Первомайского муниципального района Оренбургской области Сергей Щетинин. РБК обратился за комментарием в Оренбургское войсковое казачье общество.

Глава Красновского сельсовета Геннадий Кулешов в беседе с изданием «Подъем» отметил, что жителей не возмутило появление монумента Сладкову. По его словам, село пережило «много смутных времен», а сейчас «все возвращается на круги своя». Что касается названия улицы в честь Чапаева, власти бы подняли вопрос переименования, если бы прежде у нее было другое название. «Но что есть, то есть. Других названий не было, так что менять мы ничего не собираемся», — пояснил Кулешов.

Тимофей Сладков — казак, участник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны — командир 6-го льготного Уральского казачьего полка, а позже — Лбищенского конного полка, который входил в состав Уральской армии, воевавшей на стороне белых в районе Уральска. В сентябре 1919 года он командовал сводным отрядом, в бою с которым у Лбищенска 5 сентября 1919 года погиб командир 25-й стрелковой дивизии Василий Чапаев. После Гражданской войны Сладков эмигрировал, он умер в Париже в 1956 году. Его внук, живущий во Франции, прислал инициаторам установки монумента благодарственное письмо.