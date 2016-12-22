Умер сорвавший ядерную программу гитлеровской Германии диверсант

В 1943 году норвежец Йоахим Рённеберг руководил операцией по уничтожению предприятия, на котором немцы производили тяжелую воду. Это богатое водородом вещество могло иметь ключевое значение для последующего развития атомных бомб

Йоахим Рённеберг (Фото: Andrew Winning / Reuters)

В Норвегии в возрасте 99 лет скончался диверсант Йоахим Рённеберг, который во времена немецкой оккупации на Второй мировой войне руководил операцией «Ганнерсайд» (Gunnerside), призванной уничтожить производство тяжелой воды (D2O) на норвежском заводе в Веморке. ​Разработка этого богатого водородом вещества, как указывает Reuters, могла иметь ключевое значение для последующего развития атомных бомб.

Норвежские власти, как отмечает агентство, назвали Рённеберга «руководителем смелого рейда, который должен был сорвать ядерные амбиции нацистской Германии». Для участия в «Ганнерсайде» Рённеберга, как напоминает Reuters, выбрал британский руководитель спецопераций в военное время. Норвежцу тогда было всего 23 года, он стал самым молодым участником «Ганнерсайда», члены которой в итоге проникли на особо охраняемый завод Norsk Hydro в Веморке и уничтожили его основные части.

Это была уже вторая попытка союзников помешать немцам производить D2O. Первый подобный рейд был произведен в 1942 году и завершился неудачей — многие диверсанты не смогли даже добраться до места — все они были захвачены в плен и убиты. В связи с этим участники «Ганнерсайда» позже описывали свою собственную миссию как «близкую к самоубийству».​

Чтобы добраться до места, члены группы, возглавляемой Рённебергом, сначала высадились с парашютами на заснеженное горное плато. До завода Norsk Hydro они шли на лыжах. Затем на предприятии диверсанты произвели взрыв. Чтобы укрыться от последующего преследования, участники «Ганнерсайда» пробежали на лыжах сотни километров через горы и укрылись в соседней нейтральной Швеции.

Хотя историки и сомневаются в том, что специалисты в гитлеровской Германии смогли бы вовремя произвести ядерное оружие, чтобы предотвратить поражение Германии, они также признают, что в 1943 году подобные риски определить было намного сложнее, замечает Reuters, подчеркивая однако, что для участников операции «Ганнерсайд» в то время это едва ли имело значение: истинную цель своей миссии они, по данным агентства, узнали намного позже.

Родившийся в 1919 году в норвежском городе Олесунн Рённеберг, как напоминает Reuters, после немецкого вторжения в Норвегию в 1940 году бежал в Великобританию. Там он получил военную подготовку.

После 1945 года Рённеберг стал радиожурналистом и редко рассказывал о своих достижениях военного времени. В последние годы жизни он часто выступал с лекциями, в которых предупреждал о «разрушительной силе тоталитаризма».

После известия о смерти Рённеберга его работу как во время, так и после войны отметила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. «Он один из наших великих героев», — сказала она агентству NTB.