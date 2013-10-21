Очевидцы рассказали о взрыве в волгоградском автобусе

Очевидцы взрыва в волгоградском автобусе рассказали о происшествии и поделились версиями случившегося.

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Так, Фарид, который ехал за автобусом, считает, что взорвался не газ. По словам очевидца, в автобусе не было установлено газовое оборудование и газом там не пахло. "Взрыв, такое ощущение, был изнутри. Прямо в центре автобуса. Прорвало крышу в центре автобуса. Повылетали стекла. Люди врассыпную кинулись. Кто детей вытаскивал на обочину, кто что", - поделился впечатлениями Фарид.

Свидетель ЧП рассказал "Комсомольской правде", что взрыв случился в 100 м от него. "Я кинулся людям помогать, раненым. Мы выломали переднюю дверь. Трупов я насчитал шесть-семь человек. Может, там кто-то был без сознания, я не знаю. Было четыре человека тяжело раненных. Одну бабушку мы вытащили", - сообщил он.

Владимир, чья дочь ехала в злополучном автобусе, подтвердил радиостанции "Эхо Москвы" информацию о том, что взрыв произошел в середине автобуса.

"Взрыв был большой, огромный взрыв. Автобус разнесло. Когда приезжал, забирал ее - половины автобуса просто не было. Страшно. Очень страшно. Рядом машины тоже проезжали... Там перевернута машина была. То есть взрывом, вероятно, опрокинуло машину эту", - отметил он.

Очевидец Фарид также заметил, что на месте мгновенно появилась полиция и начала предпринимать меры по регулировке движения. "Когда я отгонял машину, скорые уже летели. Так что это буквально минуты", - рассказал он.

"Я кому мог - помог, раненым. Больше помочь было нельзя. Потому что оторванные головы, руки, ноги. Других раненых просто трогать было нельзя с места", - описал картину произошедшего свидетель.

"Сначала мы попали в большую пробку. Потом я увидел на дороге множество осколков, как после крупной аварии. И только через 200 м я заметил автобус марки ЛиАЗ на обочине. Он был поврежден, разбиты все стекла, но следов горения не было. Вокруг много карет скорой помощи, МЧС, полиции, люди останавливаются, чтобы помочь, многие принесли свои аптечки из машин и воду. Я очень удивился, когда увидел сидящую в салоне женщину, она была вся в крови, не знаю, жива она или нет", - рассказал RT очевидец Илья Коновалов.

Также он добавил, что по этому маршруту обычно ездят студенты из Волгоградского госуниверситета. "Я видел несколько молодых людей, которым оказывали помощь спасатели, все раненые передвигались сами, так что, думаю, у них несерьезные травмы", - отметил он.

Жительница Волгограда Анна Елисеева в момент трагедии проезжала мимо на маршрутке. "Когда мы подъехали к автобусу, вокруг него валялись стекла, части человеческого тела. Женщина, которая сидела рядом со мной, сказала, что видела чью-то оторванную голову", - рассказала девушка газете "Метро".

"Я увидела, что внутри автобуса все было черное, поручней не было вовсе, просто черное пятно. Я сама очень сильно испугалась, у меня буквально была истерика. Я должна была ехать на этом автобусе, но решила прогулять пару и не поехала на нем", - добавила А.Елисеева.

Блогер ask_robert, живущий неподалеку от места теракта, написал в интернет-дневнике, что остановка "Лесобаза", где все произошло, "находится как бы не в городе". Она расположена между двумя районами - Кировским и Красноармейским, которые разделены несколькими километрами пустыря и озер и скудными частными постройками над трассой.

"Волгоград в этом месте как бы разрывается на две обособленные части - сам Волгоград и его Красноармейскую часть. Место пустынное, с тем же успехом можно было совершить теракт и в междугороднем автобусе, где-нибудь между Волгоградом и Михайловкой", - подчеркнул ask_robert.

Напомним, что взрыв произошел около 14:05 мск в пассажирском автобусе ЛиАЗ рядом с остановкой "Лесобаза" на улице Лазоревая в Красноармейском районе на окраине Волгограда. В салоне находились несколько десятков человек.

По данным МЧС, погибли пять человек, еще 17 получили ранения. В Следственном комитете РБК сообщили о 27 раненых. В МВД заявили, что семь человек находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают 150 спасателей, медиков, сотрудников полиции, 30 единиц техники. Для выяснения причин трагедии создан оперативный штаб, который занимается недопущением повторных терактов. СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (террористический акт), ч.2 ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.