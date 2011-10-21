Проповедник Г.Кемпинг: Конец света наступит в пятницу

Американский проповедник Гарольд Кемпинг, известный своими многочисленными несбывшимися предсказаниями конца света, озвучил дату очередного апокалипсиса. По мнению священника, в пятницу, 21 октября, почти все человечество отправится в ад.

Г.Кемпинг в своем заявлении, размещенном на сайте радиостанции Family Radio, уточняет, что апокалипсис наступит в 18:00 по местному времени в каждом часовом поясе. Проповедник нарисовал ужасающую картину конца света: почти все люди будут отправлены прямиком в ад, мертвые восстанут из могил.

Г.Кемпинг указал точное количество праведников, которые вознесутся на небеса — 200 млн человек. Остальные 6,5 млрд землян, которых неугомонный предсказатель апокалипсиса отнес к грешникам, погибнут от стихийных бедствий, после чего попадут прямиком в ад. Свои подсчеты американец произвел на основе неких цифровых кодов, которые нашел в Библии.

Напомним, ранее американский проповедникутверждал, что конец света должен наступить 21 мая 2011г. Первый же несбывшийся апокалипсис по Г.Кемпингу должен был состояться 15 сентября 1994г. Свои ошибки священник объяснил промахами в расчетах. Он также заявлял, что изобрел математическую систему, с помощью которой истолковывает скрытые в Библии пророчества.