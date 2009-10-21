Пьяный водитель сбил насмерть мужчину с грудным ребенком
Общество, 21 окт 2009, 19:21
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Пьяный водитель сбил насмерть мужчину с грудным ребенком
В Челябинской области пьяный водитель ВАЗ-2107 сбил мужчину и его шестимесячного сына. Инцидент произошел в селе Травники Чебаркульского района Челябинской области.
В момент аварии 24-летний отец переходил дорогу со своим грудным ребенком в коляске. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.
Водителю "семерки" с места происшествия удалось скрыться. Однако позднее он был задержан, сообщили в ГИБДД Челябинской области.
Как уточнили в ведомстве, сразу после ДТП водитель бросил машину недалеко от места аварии и скрылся. На "бесхозный" автомобиль обратили внимание сотрудники ГИБДД. Примерно через полчаса виновник аварии вернулся на место ЧП и сознался в содеянном.
Медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП содержание алкоголя в крови водителя в 8 раз превышало допустимую норму.
В настоящее время готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.