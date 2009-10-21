Росстат: Инфляция в РФ с начала года составила 8,1%

За прошедшую неделю (с 13 по 19 октября) потребительские цены в России вновь не изменились. С начала октября инфляция в РФ также остается нулевой. В целом с начала года потребительские цены в стране выросли на 8,1%.

Как отмечается в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за аналогичный период 2008г. инфляция составляла с начала месяца 0,6%, с начала года - 11,2%, в целом за октябрь - 0,9%.

За прошедшую неделю подорожали на 0,2-0,3% яйца, сливочное масло, отдельные виды молочных продуктов, соль и шоколадные конфеты. В то же время подешевели сахар-песок (на 0,9%), подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, гречневая крупа, пшено, мука, замороженная неразделанная рыба (на 0,2-0,6%).

Плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,6%, в том числе картофель, лук, морковь и капуста - на 1,9-3,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо снизились на 0,1%.

Между тем накануне первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев сообщил, что инфляция в РФ в 2009г. может составить менее 10,3%. "В данный момент годовая инфляция в России составляет 10,3%, по итогам 2009г. она явно не будет выше, может быть, даже и ниже", - отметил он и добавил, что в течение последних двух с половиной месяцев в РФ наблюдается нулевая инфляция.

"У нас есть редкая возможность выйти по итогам года лучше официальных прогнозов. Инфляционные риски снижаются, и это способствует, в частности, тому, чтобы Банк России продолжал снижение основных процентных ставок и в дальнейшем", - заявил А.Улюкаев.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сообщал, что инфляция в РФ в октябре 2009г. составит 0,2-0,3%, в 2009г. в целом - менее 11%. "Пока в октябре инфляция - около нуля, но по итогам месяца она составит 0,2-0,3%, поскольку к концу октября все начнет дорожать. Пока по году мы выходим на уровень инфляции ниже 11%, по итогам года она может составить более 10%", - сказал он.