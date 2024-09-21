Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

Чиновница возвращалась из Йошкар-Олы, где была в командировке. На дороге столкнулись две машины, одна загорелась. Всего в аварии погибли три человека, еще двое пострадали

Галина Галкина (Фото: ser.yakovlev / VK)

Заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, сообщили РБК в правительстве региона.

Чиновница возвращалась из командировки из Йошкар-Олы и вечером 20 сентября попала в аварию в Семеновском районе. По данным регионального управления МЧС, на 120-м км дороги Р-177 «Поветлужье» (Нижний Новгород — Йошкар-Ола) столкнулись две легковые машины, одна из них загорелась.

Фото: МЧС России

В областном правительстве сообщили, что погибли три человека, еще двое пострадали, это водитель автобазы Нижегородского Кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.

Фото: МЧС России

Галина Галкина стала заместителем министра туризма региона Сергея Яковлева в октябре 2023 года, она курировала направление народных художественных промыслов и выставочно-конгрессную деятельность. В областное правительство Галкина пришла из региональной телерадиокомпании «ННТВ», где была заместителем генерального директора по коммерции и развитию. Ранее она работала в группе компаний «Электроника».