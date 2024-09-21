Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
Заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, сообщили РБК в правительстве региона.
Чиновница возвращалась из командировки из Йошкар-Олы и вечером 20 сентября попала в аварию в Семеновском районе. По данным регионального управления МЧС, на 120-м км дороги Р-177 «Поветлужье» (Нижний Новгород — Йошкар-Ола) столкнулись две легковые машины, одна из них загорелась.
В областном правительстве сообщили, что погибли три человека, еще двое пострадали, это водитель автобазы Нижегородского Кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.
Галина Галкина стала заместителем министра туризма региона Сергея Яковлева в октябре 2023 года, она курировала направление народных художественных промыслов и выставочно-конгрессную деятельность. В областное правительство Галкина пришла из региональной телерадиокомпании «ННТВ», где была заместителем генерального директора по коммерции и развитию. Ранее она работала в группе компаний «Электроника».
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