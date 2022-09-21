Для бывшего сотрудника управделами президента запросили шестилетний срок

Обвинение считает, что вина Надраги в злоупотреблении полномочиями при заключении контракта полностью доказана. Сам он утверждает, что приобретенное для управделами президента ПО не только создано, но и успешно используется

Фото: Эдуард Корниенко / РБК

Обвинение запросило шесть лет колонии общего режима и три года ограничения права занимать руководящие и распорядительные должности для бывшего начальника управления информации и связи Управления делами президента России (УДП) Виталия Надраги, сообщил «Коммерсантъ».

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК, до десяти лет лишения свободы). Прокуроры также настаивают на полном удовлетворении гражданского иска на 27 млн руб., заявленного управделами как потерпевшей стороной. По их мнению, Надрага должен компенсировать государству эту сумму совместно с фирмой «ИБС «Экспертиза», выступавшей в качестве исполнителя государственного контракта на разработку ПО. Сторона защиты, в свою очередь, попросила у суда полного оправдания обвиняемого в связи с отсутствием и состава, и самого события преступления.

Надрага — выходец из Федеральной службы охраны, получивший во время работы в управделами президента классный чин действительного государственного советника 2-го класса. В январе 2019 года он уволился из УПД, а в феврале 2021-го был задержан по делу о мошенническом хищении бюджетных денег (ч. 4 ст. 159 УК).

Расследование касалось госконтракта о закупке услуг по созданию и сопровождению программного обеспечения для управделами президента, заключенного в 2018 году. Исполнителем госконтракта выступала фирма «ИБС «Экспертиза». Проводившие проверку оперативники службы экономической безопасности ФСБ посчитали, что программы оказались нерабочими, а выделенные на них 27 млн руб. похищенными.

Изначально расследование велось в отношении «неустановленных лиц». Но в январе прошлого года Следственный комитет завел новое дело о злоупотреблении полномочиями в отношении конкретного подозреваемого — бывшего начальника управления информатизации и связи УДП. Басманный суд отправил экс-чиновника под стражу, его поместили в московский следственный изолятор «Медведь».

Жесткая мера основывалась на выводах оперативников ФСБ, которые утверждали, что Надрага владеет «навыками оперативно-разыскной деятельности, осведомлен о формах и методах работы спецслужб и правоохранительных органов» и, следовательно, может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям и т.д. Помимо этого говорилось о «широких служебных связях» Надраги, приобретенных за время службы в ФСО и работы в УДП, и что он может использовать знакомства своего отца, бывшего судьи. Упоминалась и подготовка бегства обвиняемого за границу, поскольку тот продал свою квартиру в Москве.

Защита на эти утверждения отвечала, что мужчина, потеряв заработок после увольнения, решил переехать к родителям в Краснодарский край с недавно родившимися двумя детьми, а проданным помещением была обычная однушка, но суд это во внимание не принял. Как пишет издание, в управделами президента подчеркивали, что махинации бывшего высокопоставленного чиновника были вскрыты самими сотрудниками ведомства в результате внутренних проверок.

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Между тем во время судебного следствия прокуроры настаивали, что подсудимым двигали карьеризм и желание скрыть свою некомпетентность при контроле за исполнением госконтракта. Изначально присутствовавший в квалификации корыстный мотив уже не упоминался. Как пишет «Коммерсантъ», следствие не смогло найти признаков хищения и дело по статье о мошенничестве прекратили, хотя суд при этом арестовал 27 млн руб., находящихся на отдельном банковском счете «ИБС «Экспертиза».

Адвокаты утверждали, что собранные материалы не подтверждают вину Надраги, а комиссионная компьютерно-техническая экспертиза, на которой базируется обвинение, не была проведена соответствующим образом. По их мнению, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Минцифры не разобрались в сути госзакупок по сопровождению и развитию функционала программного обеспечения для УДП.

По мнению защитников, при исследовании эксперты не протестировали сам программный продукт, но сделали вывод о полном неисполнении контракта. Хотя, по их данным, новое ПО зарегистрировали в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и структурные подразделения УДП по-прежнему им активно пользуются. В суде это подтвердили свидетели из числа кадровой службы УДП и его структурных подразделений, а также ИТ-специалисты, обслуживающие ПО.

Поскольку работающий программный продукт в ходе исполнения госконтракта был, а фактического ущерба не было, представители Надраги считают неправомерным предъявленный ему и поставщику «ИБС «Экспертиза» многомиллионный иск. «ИБС «Экспертиза» входит в российскую ИТ-сервисную компанию IBS.

Адвокаты также обратили внимание, что экспертизу проводили в рамках норм федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», в то время как сам контракт реализовывался по другому закону — «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако суд отказал в назначении повторной экспертизы.

Обвинение считает, что вина Надраги в злоупотреблении должностными полномочиями доказана. Сам он настаивает на полной невиновности. Как утверждает экс-чиновник, программное обеспечение не только было создано и зарегистрировано в Роспатенте, но и успешно используется.

Как пишет «Коммерсантъ», судья Елена Каракешишева может огласить приговор на этой неделе. Она известна по ряду громких обвинительных решений, в том числе в отношении бывшего замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич за участие в хищении 50 млн руб. Судья также вынесла заочный приговор за многомиллиардную растрату беглым бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.