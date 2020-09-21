Умер актер из «Замороженного» и бондианы Майкл Лонсдейл

Актеру, сыгравшему злодея в «Лунном гонщике», было 89 лет

Майкл Лонсдейл (Фото: Zuma / Global Look Press)

В возрасте 89 лет умер французский актер британского происхождения Майкл Лонсдейл, сообщает Le Figaro. Информацию о смерти агентству AFP подтвердил агент актера.

Среди ролей, которые он исполнил в кино и театре, — психопат Хьюго Дракс из фильма о Джеймсе Бонде «Лунный гонщик», настоятель аббатства в «Имени розы», монах в «О людях и богах», профессор Эдуар Лорьеба в «Замороженном».

Лонсдейл владел французским и английским языками. Он родился в Париже 24 мая 1931 года. Его мать была француженкой, а отец — английским офицером.

В 1939 году семья переехала в Марокко и оставалась там всю Вторую мировую войну. В 1947 году они вернулись во Францию.