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Умер актер из «Замороженного» и бондианы Майкл Лонсдейл

Актеру, сыгравшему злодея в «Лунном гонщике», было 89 лет
Майкл Лонсдейл
Майкл Лонсдейл (Фото: Zuma / Global Look Press)

В возрасте 89 лет умер французский актер британского происхождения Майкл Лонсдейл, сообщает Le Figaro. Информацию о смерти агентству AFP подтвердил агент актера.

Среди ролей, которые он исполнил в кино и театре, — психопат Хьюго Дракс из фильма о Джеймсе Бонде «Лунный гонщик», настоятель аббатства в «Имени розы», монах в «О людях и богах», профессор Эдуар Лорьеба в «Замороженном».

Лонсдейл владел французским и английским языками. Он родился в Париже 24 мая 1931 года. Его мать была француженкой, а отец — английским офицером.

В 1939 году семья переехала в Марокко и оставалась там всю Вторую мировую войну. В 1947 году они вернулись во Францию.

«Я любил комиков и кино, но никогда не представлял себя актером. Я был очень застенчивым. Через друга моих родителей, который водил меня на мессу, я познакомился с отцом-доминиканцем, который сказал мне то, что я хотел услышать», — рассказывал он Figaro о начале своей карьеры.

Лонсдейл был принят на курс Татьяны Балашовой, француженки русского происхождения, которая воспитала множество актеров, ставших впоследствии звездами французского кино.

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После встречи с Балашовой Лонсдейл cыграл множество ярких второстепенных ролей в фильмах Луиса Бунюэля, Жан-Пьера Моки, Маргерит Дюрас, Франсуа Трюффо, Орсона Уэллса и других кинорежиссеров. В театре он играл в спектаклях Клода Реджи, Питера Брука и Жан-Мари Серро.

Автор
Владислав Гордеев
актер умер Джеймс Бонд
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