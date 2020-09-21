Строительство второй линии метро в Казани приостановили на два месяца

Ростехнадзор добился приостановки работ на участке второй линии метро на 60 дней: ведомство выяснило, что они велись без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям тeхрегламентов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суд по требованию Приволжского управления Ростехнадзора приостановил строительство первого участка второй линии метро в Казани, от станции «Фучика» до станции «Сахарова», компанией «Казметрострой». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июне—июле Ростехнадзор провел проверку, в ходе которой выяснил, что работы на объекте продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Кроме того, стройка велась без утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.

После этого Ростехнадзор обратился в суд, который 17 сентября вынес решение о приостановке строительства на 60 суток. За это время все нарушения должны быть устранены.

Ведомство напомнило, что зимой 2020 года уже требовало приостановить строительство на этом участке, но тогда Арбитражный суд Татарстана оштрафовал «Казметрострой» на 250 тыс. руб.

Сейчас в Казани действует первая линия метрополитена, включающая 11 станций, ее строительство завершилось в августе 2018 года.