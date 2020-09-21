Умер угостивший Хрущева пепси экс-глава PepsiCo

Дональд Кендалл возглавлял PepsiCo более 30 лет. В конце 1950-х, во время визита в Москву, ему удалось уговорить Никиту Хрущева попробовать фирменную газировку. Фотография советского лидера с колой стала основой рекламной кампании

Дональд Кендалл (Фото: Stephanie Green / Bloomberg)

В США в возрасте 99 лет умер Дональд Кендалл, бывший президент PepsiCo, говорится в сообщении компании. Он был известен своими усилиями по продвижению продукции PepsiCo в Советском Союзе.

Дональд Кендалл был президентом компании в 1963–1971 годах и гендиректором в 1971–1986 годах. В PepsiCo отметили, что именно он во многом заложил основы компании и был архитектором ее современной структуры.

Кендалл родился в 1921 году. В 1941 году он вступил в морскую авиацию. За время участия в войне он заслужил два Креста летных заслуг и три медали Военно-воздушных сил за проявленный героизм. В 1947 году он начал работать в PepsiCo, пройдя должности работника конвейера, водителя грузовика и продавца. К 35 годам он был руководителем отдела продаж и маркетинга компании, а в 1957 году возглавил международное подразделение Pepsi-Cola International.

В 1959 году вместе с вице-президентом США Ричардом Никсоном он посетил Москву, где проводилась выставка «Промышленная продукция США». Никсон, по просьбе Кендалла, привел генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева к разделу выставки, посвященному продукции Pepsi-Cola. Там Кендалл угостил советского лидера газировкой. Фотографию, на которой Хрущев пьет пепси, компания использовала в своей рекламной кампании вместе со слоганом «Будь общительней. Пепси поможет» и фразой «Хрущев хочет быть общительней». Через 14 лет, отмечается в сообщении компании, «Пепси-кола» стала первым американским потребительским товаром, поступившим в свободную продажу в Советском Союзе. Также Кендалл был создателем первого американо-советского Совета по торговле и экономике.

В 2004 году Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы.