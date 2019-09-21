Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
На протестах в Париже задержали несколько десятков «желтых жилетов» Политика, 12:48 Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников Общество, 12:41 Орешкин пообещал восстановить аэропорт в Новгороде Общество, 12:37 Суд отпустил пытавшегося «изгнать Путина» шамана под подписку о невыезде Общество, 12:34 На Украине заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ Политика, 12:17 Кто такой Хидэо Кодзима и почему он — гений Стиль, 12:13 Российские фигуристы заняли второе место на турнире в США Спорт, 12:06 Прокуратура Башкирии проверит отказ детсада принять девочку-инвалида Общество, 12:05 В Рязанской области рухнул вертолетный беспилотник Общество, 11:59 В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 11:56 Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США Политика, 11:48 Путин поздравил президента Армении с Днем независимости Политика, 11:34 Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Общество, 11:30 Тренер «Рейнджерс» назвал сроки восстановления Панарина после травмы Спорт, 11:24
Общество ,  
0 
Орешкин пообещал восстановить аэропорт в Новгороде
По словам вице-премьера Максима Акимова, Новгородская область проводит предпроектные работы перед реконструкцией. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде
Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Великом Новгороде будет восстановлен аэропорт, пообещал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «По транспортной доступности работу ведем: возобновим аэропорт и придумаем что-нибудь с железной дорогой хорошего», — написал он в своем Instagram.

Министр назвал Великий Новгород самым красивым и архитектурно богатым российским городом, но отметил, что туризм в нем почти не развивается: «Всего три полноценные гостиницы, поезд ходит из Москвы один в день, автобусных туристических маршрутов мало».

Как заявил РБК представитель вице-премьера Максима Акимова, который курирует в правительстве транспорт, Новгородская область сейчас проводит предпроектные работы, чтобы определить характеристики и объемы будущей реконструкции аэропорта.

РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минтранс и Росавиацию

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе форума «Среда жизни: города» заявил, что до Великого Новгорода невозможно добраться на самолете. «Это не потому, что здесь нет аэропорта, он здесь был. Но в 90-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, соответственно, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным поселком», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). По словам премьера, те, кто принял решение о застройке взлетно-посадочной полосы аэропорта, не оценили потенциал города.

После этого новгородский губернатор Андрей Никитин заявил, что строительство аэропорта начнется в 2022 году.

В настоящий момент в Новгороде нет действующего гражданского аэропорта. В 2010 году территория бывшего аэропорта Новгород (Юрьево) была приватизирована, там идет строительство жилого комплекса. Региональные власти объявляли о намерении построить новый аэропорт в поселке Кречевицы. В частности, областная администрация хотела ввести его в эксплуатацию к 1150-летию Великого Новгорода в 2009 году, однако эти планы не осуществились.

Авторы: Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко
При участии: Мария Кокорева
Теги: Великий Новгород, Максим Орешкин, аэропорт
Материалы по теме
Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Экономика
Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter