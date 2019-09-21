Орешкин пообещал восстановить аэропорт в Новгороде

По словам вице-премьера Максима Акимова, Новгородская область проводит предпроектные работы перед реконструкцией. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде

Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Великом Новгороде будет восстановлен аэропорт, пообещал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «По транспортной доступности работу ведем: возобновим аэропорт и придумаем что-нибудь с железной дорогой хорошего», — написал он в своем Instagram.

Министр назвал Великий Новгород самым красивым и архитектурно богатым российским городом, но отметил, что туризм в нем почти не развивается: «Всего три полноценные гостиницы, поезд ходит из Москвы один в день, автобусных туристических маршрутов мало».

Как заявил РБК представитель вице-премьера Максима Акимова, который курирует в правительстве транспорт, Новгородская область сейчас проводит предпроектные работы, чтобы определить характеристики и объемы будущей реконструкции аэропорта.

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Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе форума «Среда жизни: города» заявил, что до Великого Новгорода невозможно добраться на самолете. «Это не потому, что здесь нет аэропорта, он здесь был. Но в 90-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, соответственно, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным поселком», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). По словам премьера, те, кто принял решение о застройке взлетно-посадочной полосы аэропорта, не оценили потенциал города.