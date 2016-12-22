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Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса
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Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса
Общество, 18:42
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Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса
Певица заявила, что с гордостью принимает новое назначение и будет работать над преображением родной страны
​Рианна (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Правительство Барбадоса приняло решение о назначении уроженки острова Робин Фенти, больше известной как Рианна, чрезвычайным и полномочным послом страны. В сообщении правительственной информационной службы подчеркивается, что на новом посту одна из самых известных певиц мира будет продвигать развитие туризма и содействовать увеличению инвестиций в экономику Барбадоса.

​«Рианна очень любит нашу страну. Она доказала свой патриотизм тем, что возвращается сюда и продолжает ценить остров как свой дом», — приводятся в сообщении слова премьер-министра Миа Моттли, первой в истории страны женщины, занявшей пост главы правительства.

​Моттли особо отметила значительный вклад Рианны в развитие благотворительности, а также то, что она не только добилась успеха как поп-икона, но и доказала свою состоятельность в вопросах бизнеса, а потому власти Барбадоса хотят более активно использовать ее возможности в деле преображения острова.

Сама Рианна заверила, что с гордостью принимает новое назначение.

«Каждый барбадосец должен делать что может, и я готова и рада принять на себя ответственность. С нетерпением жду начала совместной с премьер-министром Моттли и ее командой работы по преображению Барбадоса», — сказала певица.

​Рианна родилась в городке Сент-Майкл на Барбадосе в 1988 году, однако уже в 2005 году, после подписания контракта со студией звукозаписи Def Jam, переехала в США. За годы музыкальной карьеры удостоилась десяти премий Grammy (первую из них она получила в 2008 году за песню Umbrella), 12 премий American Music Award, 46 премий Barbados Music Award, а также более сотни других наград и пять раз была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2008 года Рианна является официальным почетным послом культуры Барбадоса.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Рианна
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