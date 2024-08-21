ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Верховный суд России, рассматривая дело разведенной семейной пары из Белгородской области, исключил возможность избежать раздела совместно нажитого имущества, которое переоформили на родителей, следует из определения коллегии по гражданским делам. Оно было вынесено в июле, внимание на документ обратило «РИА Новости».
Имущество супругов, которые провели в браке восемь лет, включало две однокомнатные квартиры. Бывший муж перевел деньги на их покупку на счет своей матери. Позже он заключил договоры о покупке квартир, за которые заплатили со счета матери — она оформила на сына беспроцентный займ.
Квартиры были оформлены на мужчину, но он передал их матери в счет отступных по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, посчитав, что они не являются совместным имуществом супругов. Верховный суд с этим решением не согласился. В инстанции отметили, что деньги на счет матери поступили, когда пара еще не была в разводе, то есть, «являлись общим имуществом супругов».
«При установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе», — указали в ВС. Коллегия отметила, что бывшая жена может потребовать компенсацию, хотя и не просила признать договор займа недействительным.
В мае экономическая коллегия Верховного суда разрешила привлечь бывшую жену банкрота к ответственности за продажу совместно нажитого имущества. Супруга, с которой должник развелся за полгода до начала процедуры банкротства, продала два нажитых в браке автомобиля Mercedes-Benz V250 и Lexus LX 570. Суды признали сделку недействительной, но решили, что всю стоимость автомобиля должен компенсировать покупателя. Управляющий добивался взыскания денег с обоих бывших супругов.
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов