ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

При разводе житель Белгородской области передал две квартиры матери в счет отступного по договорам займа. Суд не счел их совместно нажитыми и решил не делить их между бывшими супругами. Верховный суд не согласился

Здание Верховного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд России, рассматривая дело разведенной семейной пары из Белгородской области, исключил возможность избежать раздела совместно нажитого имущества, которое переоформили на родителей, следует из определения коллегии по гражданским делам. Оно было вынесено в июле, внимание на документ обратило «РИА Новости».

Имущество супругов, которые провели в браке восемь лет, включало две однокомнатные квартиры. Бывший муж перевел деньги на их покупку на счет своей матери. Позже он заключил договоры о покупке квартир, за которые заплатили со счета матери — она оформила на сына беспроцентный займ.

Квартиры были оформлены на мужчину, но он передал их матери в счет отступных по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, посчитав, что они не являются совместным имуществом супругов. Верховный суд с этим решением не согласился. В инстанции отметили, что деньги на счет матери поступили, когда пара еще не была в разводе, то есть, «являлись общим имуществом супругов».

«При установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе», — указали в ВС. Коллегия отметила, что бывшая жена может потребовать компенсацию, хотя и не просила признать договор займа недействительным.

В мае экономическая коллегия Верховного суда разрешила привлечь бывшую жену банкрота к ответственности за продажу совместно нажитого имущества. Супруга, с которой должник развелся за полгода до начала процедуры банкротства, продала два нажитых в браке автомобиля Mercedes-Benz V250 и Lexus LX 570. Суды признали сделку недействительной, но решили, что всю стоимость автомобиля должен компенсировать покупателя. Управляющий добивался взыскания денег с обоих бывших супругов.