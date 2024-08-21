В Москве умер генерал-тыловик

Древаль служил в Вооруженных силах 37 лет, в том числе был заместителем начальника тыла. Он умер в своей квартире в возрасте 68 лет

Дмитрий Древаль (Фото: rmapo.ru)

Умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, сообщил источник РБК в правоохранительных органах, также об этом пишет «MK».

«Телесных повреждений нет, причина смерти естественная, на глазах у родственников дома скончался», — сказал собеседник РБК. «МК» отмечает, что мужчине стало плохо в его квартире на улице Академика Анохина в Москве, ему вызвали скорую, но спасти генерала не удалось. Древалю было 68 лет.

РБК обратился за комментарием в Главное следственное управление СК России по Москве.

В мае телеграм-канал Baza писал, что у генерала возник конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Древаль в начале 2000-х некоторое время был заместителем начальника тыла. С 2018 года он работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования. В армии он служил 37 лет, был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За спасение погибавших».