Первый генеральный директор КАМАЗа Лев Васильев умер на 99-м году жизни

Первый гендиректор КАМАЗа Васильев умер в Москве в возрасте 98 лет. Под его руководством 16 февраля 1976 года был выпущен первый грузовик КАМАЗ-5320

Фото: Валентин Черединцев / ТАСС

В Москве умер первый генеральный директор КАМАЗа Лев Васильев в возрасте 98 лет. Об этом сообщили «Вести КАМАЗа».

Полпредство Татарстана и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев принесли соболезнования близким Васильева. Магдеев отметил его вклад в развитие города на Каме.

Основное производство КАМАЗа расположено в Набережных Челнах. Компания производит дизельные грузовые автомобили и дизельные двигатели, а также автобусы, электробусы, водоробусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

«С первых дней строительства Лев Борисович [Васильев] приехал в чистое поле, и он с соратниками смогли за шесть лет создать автомобильный завод. 16 февраля 1976 года удалось выпустить первые грузовые автомобили «КАМАЗ», — сказал мэр города.

Около здания генеральной дирекции КАМАЗа у памятника Васильеву во второй половине дня 21 августа пройдет траурный митинг памяти первого гендиректора предприятия.

Лев Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в боях на Украине, получил пять осколочных ран.

С 1948 года он работал на Московском заводе малолитражных автомобилей, параллельно с этим окончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик».

В 1968 году Васильев был назначен заместителем министра автомобильной промышленности СССР, а с сентября 1969 года он совмещал пост с должностью гендиректора строящегося комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Под его руководством 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик «КАМАЗ-5320».

В разные годы Васильев занимал посты замминистра автомобильной промышленности и гендиректора автомобильного завода «Москвич», зампредседателя Госплана СССР по машиностроению, министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, зампредседателя Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу.

За выдающиеся успехи ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».