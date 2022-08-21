Мотоциклист погиб в ДТП на Садовом кольце

Мотоциклист погиб в ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами. От полученных травм он умер на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. В столичном дептрансе предупредили, что из-за происшествия на Смоленской-Сенной площади движение по внешней стороне осуществляется по одной полосе из пяти.

На прошлых выходных мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем на Рублевском шоссе в Москве.