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Мотоциклист погиб в ДТП на Садовом кольце

Мотоциклист погиб в ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами. От полученных травм он умер на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. В столичном дептрансе предупредили, что из-за происшествия на Смоленской-Сенной площади движение по внешней стороне осуществляется по одной полосе из пяти.

На прошлых выходных мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем на Рублевском шоссе в Москве.

Теги
ДТП Москва мотоциклисты Садовое кольцо
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