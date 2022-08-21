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Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

С 1950 года актриса играла в БДТ им. Товстоногова, а в 2003-м была удостоена звания заслуженной артистки. Ей было 95 лет
Марина Адашевская
Марина Адашевская (Фото: Мария Павловская)

Одна из старейших актрис петербургского БДТ им. Товстоногова Марина Адашевская умерла в возрасте 95 лет, сообщили в театре.

Адашевская — дочь советского актера Константина Адашевского. В 1947 году она окончила студию при БДТ, начинала свой творческий путь во вспомогательном составе театра, а в 1950-м ее приняли в труппу БДТ. На его сцене она сыграла несколько десятков ролей: Степаниду в «Мещанах», Марджори в «Снежке», Смеральдину в «Слуге двух господ», тетушку Ади в «Кошках-мышках», Маргариту в «Отце», Катю в «Идиоте».

Актриса продолжала выходить на сцену уже в возрасте 90 лет, участвовала в экспериментальных проектах, отмечают в театре. Там ее назвали «настоящим ленинградским интеллигентом», которого любил весь коллектив БДТ.

В 2003 году Адашевской было присвоено звание заслуженной артистки России.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
БДТ театр
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