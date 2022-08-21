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Умер снимавшийся в фильмах Кубрика актер Леон Витали

Витали было 74 года. Он сыграл в фильмах «С широко закрытыми глазами» и «Барри Линдон», а также был личным ассистентом Кубрика
Леон Витали
Леон Витали (Фото: Rebecca Cabage / Invision / AP)

Британский актер Леон Витали, сотрудничавший со Стэнли Кубриком, умер 20 августа в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter, посвященном Кубрику.

Витали сыграл в двух фильмах режиссера — исполнил роль человека в красном плаще в триллере «С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut, 1999) и лорда Буллингдона в драме «Барри Линдон» (Barry Lyndon, 1975).

Кроме того, как пишет The Independent, Витали был личным ассистентом Кубрика во время съемок «Сияния» (The Shining, 1980) и кастинг-директором на съемочной площадке «Цельнометаллической оболочки» (Full Metal Jacket, 1987).

На счету Витали еще несколько ролей в кино, в том числе в фильме итальянского режиссера Массимо Далламано «Как можно быть таким ублюдком, инспектор Клифф?» (Si può essere più bastardi dell'ispettore Cliff? , 1973) и в экранизации «Ромео и Джульетты» 2013 года, снятой итальянцем Карло Карлеи.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Стэнли Кубрик Кино
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