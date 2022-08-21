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В возрасте 100 лет умер народный артист Николай Лебедев

Актер прошел Великую Отечественную войну, в течение которой несколько раз оказывался в плену. С 1950 года Лебедев служил в Театре имени Моссовета, снимался в кино и сериалах
Николай Лебедев в сцене из фильма &laquo;Евдокия&raquo;
Николай Лебедев в сцене из фильма «Евдокия» (Фото: Енгалычев / РИА Новости)

Народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил Театр имени Моссовета, старейшим актером которого был Лебедев.

Он родился в 1921 году, в начале 1940-го поступил в молодежную труппу московского ТЮЗа. В апреле 1941-го актера призвали в армию, а после начала Великой Отечественной войны он оказался на фронте. Там он был контужен, попал в немецкий плен, трижды пытался сбежать, прошел шесть концентрационных лагерей и в 1945 году был освобожден советскими войсками.

После демобилизации Лебедев вернулся в ТЮЗ, поступил в школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе, а после окончания учебы в 1950 году его пригласили в Театр имени Моссовета. Там артист «создал более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара», говорится в сообщении театра. Он играл в спектаклях «Недоросль», «Король Лир», «Василий Теркин», «Цезарь и Клеопатра», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Ревизор».

Лебедев также снимался в кино, на его счету роли примерно в 50 фильмах и сериалах: полковник Синицын в военной драме «Нормандия — Неман» (1960), Иван Ермаков в картине «Ровесник века» (1960), Евдоким Чернышев в «Евдокии» (1961), Митрофан Савельев в сериале «Вечный зов» (1973–1983) и другие.

В 2018 году Лебедеву «за большие заслуги в области театрального и музыкального искусства» было присвоено звание народного артиста России.

Теги
театр им.Моссовета
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