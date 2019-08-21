Власти ФРГ обвинили россиянина в незаконном вывозе военных материалов

Чтобы обойти ограничения в отношении России, мужчина подделывал экспортные разрешения и техническую документацию

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Федеральная прокуратура Германии направила в суд Гамбурга обвинительное заключение в отношении гражданина России, который в пресс-релизе ведомства упоминается как Владимир Д. Указывается, что этот человек восемь раз нарушил германский закон о внешней торговле.

Как считают следователи, с сентября 2014 года по июнь 2018-го подозреваемый отправил в Россию товары на сумму €1,8 млн. Речь идет об изостатических прессах, которые используются для повторного сжатия заготовок. Применять их можно в аэрокосмической промышленности. В соответствии с немецкими правилами данный товар считается продукцией двойного назначения, а потому экспорт таких станков в Россию в настоящее время запрещен.

Помимо этого подозреваемый отправил в Россию 15 кг декаборана — вещества, применяемого при создании ракетного топлива и взрывчатки. Его также запрещено экспортировать в Россию.

В прокуратуре указывают, что для обхода ограничений Владимир Д. использовал поддельные документы. Декаборан, например, он перевозил лично, выдавая его за другое вещество.

Как ранее сообщало издание Neue Welle, россиянин был арестован в декабре прошлого года в Карлсруэ и с тех пор находится под стражей. Полное его имя не называется. Известно лишь, что ему 68 лет.