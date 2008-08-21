Продажи iPhone 3G в России начнутся в октябре

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) договорилось с компанией Apple о поставках смартфонов iPhone 3G в Россию и уже подписало соответствующее соглашение. Об этом РБК сообщил источник в телекоммуникационной отрасли.

Предполагается, что продажи телефона с контрактом МТС начнутся уже в октябре этого года. К устройству будет прилагаться тарифный план со специальной ценой интернет-трафика.

По данным источника, стоимость аппарата будет примерно такой же, как и в США. Напомним, что в Америке он стоит около 200 долларов. Объем поставок в Россию пока неизвестен, ранее речь шла о 1-1,5 млн телефонов.

Официально в МТС данную информацию не комментируют. Не удалось получить каких-либо комментариев и от других операторов "Большой тройки". В то же время в СМИ ранее сообщалось, что "МегаФон" и "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") также ведут переговоры с Apple. Таким образом, велика вероятность, что в России iPhone будет представлен сразу несколькими операторами.

iPhone 3G оснащен GPS-модулем и способен работать в сетях связи третьего поколения. В продажу аппарат поступил 11 июля сразу в более чем 20 странах мира. Согласно планам Apple, к концу года смартфон будет продаваться уже в 70 странах, при этом России в первоначальном списке не было. Тем не менее, по разным оценкам, сейчас в нашей стране находится до полумиллиона iPhone, в основном первого поколения. Все они ввезены частным образом и работают на взломанных операционных системах.