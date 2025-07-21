Владелицу ювелирного дома Darvol приговорили к семи годам колонии
В Москве суд приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к семи годам лишения свободы в колонии общего режима — она признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
«Она взята под стражу в зале суда», — отметили в прокуратуре.
По версии следствия, Спиридонова обманным путем получила свыше 200 млн руб., обещая прибыль от сделок с драгоценными камнями. Однако не выполнила взятые на себя обязательства и присвоила средства.
Спиридоновой также запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с управленческой и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих структурах.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокурор в апреле попросила приговорить Спиридонову к девяти годам, а также штрафу в размере 3 млн руб.
Ее задержали в феврале 2023 года и предъявили обвинение в мошенничестве, после чего суд отправил ее под домашний арест. В окончательной редакции обвинительного заключения владелице Darvol вменили 19 эпизодов.
В числе потерпевших от действий Спиридоновой — коуч Светлана Фандеева, которая на суде говорила, что заплатила обвиняемой больше 100 млн руб. за бриллиант, который так и не получила, а также модель Ясмина Муратович.
В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Спиридонову банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
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