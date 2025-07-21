ФСБ задержала подозреваемого в хищениях на зарядках на станции Адлер
Управление ФСБ по Ростовской области пресекло хищение бюджетных средств Федеральной пассажирской компании (ФПК) на сумму свыше 17,7 млн руб., заявили РБК в пресс-службе ведомства. Эти средства были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России» на реконструкцию зарядных колонок на станции Адлер Северо-Кавказской железной дороги.
По версии следствия, руководитель коммерческой компании организовал мошенническую схему, фальсифицируя акты стоимости оборудования и пусконаладочных работ. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).
Основной подозреваемый задержан и находится под стражей. Сейчас устанавливают всех причастных лиц, точный размер ущерба и другие возможные эпизоды мошенничества. Имя фигуранта дела и название коммерческой компании в сообщении не указаны.
12 мая следственные органы возбудили уголовное дело против руководящего сотрудника дирекции капитального строительства Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) и «иных неустановленных лиц» по статье о превышении полномочий. По версии следствия, они подписывали фиктивные акты стоимости выполненных работ и затрат, таким образом похитив средства, предназначенные для финансирования госпрограммы развития транспортной инфраструктуры.
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