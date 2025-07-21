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Отдыхающих в Турции предупредили о риске заражения опасными бактериями

Milliyet: врач предупредил о риске заражения опасными бактериями в Турции
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний ранее предупредил, что вибрионы, которые часто обнаруживаются летом в Балтийском море, стали выявлять и в других регионах
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

В Турции обнаружили вибрионы — бактерии, которые обитают в солоноватых прибрежных водах (смеси соленой и пресной воды), сообщает Milliyet со ссылкой на уролога Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale.

ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus выявили вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, заявил Аферин и призвал соблюдать осторожность тем, кто «контактирует с морем в летние месяцы».

По словам специалиста, самый серьезный риск возникает при контакте открытых ран с водой. Vibrio vulnificus может вызвать инфекции тканей, в редких случаях — смертельные, такие как некротизирующий фасциит (бактериальная инфекция, при которой происходит отмирание тканей вокруг раны). В ряде СМИ Vibrio vulnificus называют «плотоядной бактерией», отмечается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). У некоторых зараженных заболевание может протекать в тяжелой форме и потребовать интенсивной терапии или ампутации, примерно каждый пятый зараженный умирает, указывают в CDC.

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Фото:Nina Alizada / Shutterstock / FOTODOM

Большинство заражаются вибриозом при употреблении в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, отмечают в CDC. По словам Аферина, передающиеся таким образом бактерии Vibrio parahaemolyticus могут вызывать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку. «У людей с ослабленной иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и перерастать в сепсис», — заявил врач.

Вибрионы размножаются в горячей и соленой воде, сообщил Аферин. В частности, отметил он, способная вызвать холеру Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды. «Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю», — предупредил он.

У большинства инфицированных бактерией Vibrio cholerae инфекция протекает бессимптомно, однако бактерии могут выделяться с калом в течение одного-десяти дней, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания проявляются в период от 12 часов до пяти дней после заражения. В большинстве случаев они носят легкий или умеренный характер. У небольшой доли пациентов развивается тяжелая острая водянистая диарея с опасным для жизни обезвоживанием.

Согласно предупреждению Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний от середины июля, вибрионы, которые часто обнаруживаются летом в Балтийском море, стали выявлять и в других регионах, в том числе Северном море. Чтобы снизить риск заражения, в ЕСВС призвали принять меры предосторожности, например, избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков, а людям, которые недавно поранились или сделали пирсинг, — не купаться в соленой воде.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Бактерии море инфекция
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