В Думе предложили втрое поднять порог долга для запрета на выезд

Депутаты предлагают втрое увеличить минимальный размер задолженности, при котором запрещается выезд за рубеж с 30 до 90 тыс. руб. Это объясняется, в частности, ростом МРОТ с введения текущих норм

Минимальный уровень задолженности, при котором гражданину России или индивидуальному предпринимателю (ИП) запрещается выезд за границу, должен быть увеличен в три раза. Такой законопроект депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Он опубликовал также пояснительную записку к инициативе.

Он напомнил, что в настоящее время гражданину или ИП могут запретить выезд из России при задолженности более 30 тыс. руб., а если требования об уплате долга не были выполнены в течение двух месяцев, планка снижается до 10 тыс. руб.

Однако, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в нынешних условиях запрет на выезд может распространяться на «огромное количество вполне добропорядочных граждан», которые не могут своевременно погасить задолженность, поскольку, например, не живут по месту прописки и не могут представить копии постановления по делу об административном нарушении.

Кроме того, действующие нормы были установлены в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тыс. руб., к текущему году он вырос до 22,5 тыс. руб., то есть, в три раза. В связи с этим предлагается поднять минимальный размер задолженности, при которой выезд из России запрещен, с 30 тыс. руб. до 90 тыс., а в случае невыполнения требований о погашении долга в срок — с 10 до 30 тыс. руб.

Изменения не затронут задолженности по выплате алиментов, возмещению ущерба в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда.