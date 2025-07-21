NYT сообщила о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах США

В США растет число случаев изъятия органов у пациентов, несмотря на то, что они подают признаки жизни, сообщает NYT. Газета пишет, что организации по закупкам органов уговаривают врачей вводить препараты, чтобы ускорить смерть

В американских больницах в последние годы растет число случаев, когда пациенты, согласившиеся после смерти стать донорами органов, сталкиваются с преждевременными или неудачными попытками извлечь органы, пишет The New York Times. Издание публикует собственное расследование, основанное на разговорах с медицинскими работниками и анализе внутренних записей.

Газета отмечает, что это происходит на фоне роста доли числа случаев трансплантации органов после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: по ее данным, в прошлом году на это пришлось около трети всех пожертвований — около 20 тыс. органов, что втрое больше, чем пятью годами ранее.

NYT поясняет, что большинство донорских органов в США поступают от людей с необратимой смертью мозга. Донорство органов после смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний отличается от этого подхода, поскольку у пациентов может наблюдаться некоторая активность мозга, а прогноз по поводу невозможности восстановления выносят врачи.

В таком случае, если родственники дают согласие на донорство, медики отключают пациента от систем жизнеобеспечения и ждут остановки сердца. Это должно произойти в течение часа или двух, чтобы органы можно было считать жизнеспособными. После того, как человек объявлен мертвым, проводится операция по изъятию органов.

В качестве примера NYT приводит случай 42-летней Мисти Хокинс из Алабамы, которая прошлой весной попала в больницу после того, как подавилась во время еды, а затем впала в кому. Ее мать приняла решение отключить женщину от системы жизнеобеспечения и пожертвовать ее органы. Ее отключили от аппарата ИВЛ и через 103 минуты объявили мертвой. Затем хирург сделал разрез на груди Хокинс и пропилил грудину, после чего врачи обнаружили, что ее сердце все еще бьется.

По данным NYT, некоторые организации по закупке органов — некоммерческие организации в каждом штате, которые имеют федеральные контракты на координацию операций по трансплантации — ищут доноров, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, и подталкивают семьи и врачей к хирургическому вмешательству. Издание отмечает, что больницы несут ответственность за пациентов вплоть до момента смерти, но некоторые из них позволяют закупочным организациям влиять на решения о лечении.

Пятьдесят пять медработников в 19 штатах рассказали газете, что стали свидетелями по меньшей мере одного «тревожного» случая с изъятием органов после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам некоторых собеседников NYT, координаторы из закупочных организаций уговаривали врачей больниц вводить морфий, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.

Издание напоминает о недавно проведенном федеральном расследовании в связи со случаем жителя Кентукки, у которого изъяли органы, несмотря на то, что он покачал головой и подтянул колени к груди. Расследование показало, что организация по закупке органов штата проигнорировала признаки улучшения состояния у 73 потенциальных доноров.

Ассоциация организаций по закупке органов в своем заявлении подчеркнула, что решение об уходе за пациентами и объявлении о смерти «являются исключительной обязанностью больничной команды», отметив, что потенциальные доноры получают такую же качественную медицинскую помощь, как и другие пациенты, до объявления о смерти.

Ассоциация также сочла неправильным сосредотачиваться на небольшом количестве случаев с неблагоприятным исходом. «Эти истории рисуют пугающий, неточный и несбалансированный взгляд на нашу систему», — говорится в заявлении.

Министерство здравоохранения и социальных служб США, чьи ведомства осуществляют надзор за больницами и закупочными организациями, заявило, что оно улучшает защиту пациентов.