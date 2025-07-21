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Общество ,  
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NYT сообщила о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах США

В США растет число случаев изъятия органов у пациентов, несмотря на то, что они подают признаки жизни, сообщает NYT. Газета пишет, что организации по закупкам органов уговаривают врачей вводить препараты, чтобы ускорить смерть

В американских больницах в последние годы растет число случаев, когда пациенты, согласившиеся после смерти стать донорами органов, сталкиваются с преждевременными или неудачными попытками извлечь органы, пишет The New York Times. Издание публикует собственное расследование, основанное на разговорах с медицинскими работниками и анализе внутренних записей.

Газета отмечает, что это происходит на фоне роста доли числа случаев трансплантации органов после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: по ее данным, в прошлом году на это пришлось около трети всех пожертвований — около 20 тыс. органов, что втрое больше, чем пятью годами ранее.

NYT поясняет, что большинство донорских органов в США поступают от людей с необратимой смертью мозга. Донорство органов после смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний отличается от этого подхода, поскольку у пациентов может наблюдаться некоторая активность мозга, а прогноз по поводу невозможности восстановления выносят врачи.

В таком случае, если родственники дают согласие на донорство, медики отключают пациента от систем жизнеобеспечения и ждут остановки сердца. Это должно произойти в течение часа или двух, чтобы органы можно было считать жизнеспособными. После того, как человек объявлен мертвым, проводится операция по изъятию органов.

Американка вылечилась от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток
Общество
Фото:Darren Hauck / Getty Images

В качестве примера NYT приводит случай 42-летней Мисти Хокинс из Алабамы, которая прошлой весной попала в больницу после того, как подавилась во время еды, а затем впала в кому. Ее мать приняла решение отключить женщину от системы жизнеобеспечения и пожертвовать ее органы. Ее отключили от аппарата ИВЛ и через 103 минуты объявили мертвой. Затем хирург сделал разрез на груди Хокинс и пропилил грудину, после чего врачи обнаружили, что ее сердце все еще бьется.

По данным NYT, некоторые организации по закупке органов — некоммерческие организации в каждом штате, которые имеют федеральные контракты на координацию операций по трансплантации — ищут доноров, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, и подталкивают семьи и врачей к хирургическому вмешательству. Издание отмечает, что больницы несут ответственность за пациентов вплоть до момента смерти, но некоторые из них позволяют закупочным организациям влиять на решения о лечении.

Пятьдесят пять медработников в 19 штатах рассказали газете, что стали свидетелями по меньшей мере одного «тревожного» случая с изъятием органов после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам некоторых собеседников NYT, координаторы из закупочных организаций уговаривали врачей больниц вводить морфий, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.

Издание напоминает о недавно проведенном федеральном расследовании в связи со случаем жителя Кентукки, у которого изъяли органы, несмотря на то, что он покачал головой и подтянул колени к груди. Расследование показало, что организация по закупке органов штата проигнорировала признаки улучшения состояния у 73 потенциальных доноров.

Ассоциация организаций по закупке органов в своем заявлении подчеркнула, что решение об уходе за пациентами и объявлении о смерти «являются исключительной обязанностью больничной команды», отметив, что потенциальные доноры получают такую же качественную медицинскую помощь, как и другие пациенты, до объявления о смерти.

Ассоциация также сочла неправильным сосредотачиваться на небольшом количестве случаев с неблагоприятным исходом. «Эти истории рисуют пугающий, неточный и несбалансированный взгляд на нашу систему», — говорится в заявлении.

Министерство здравоохранения и социальных служб США, чьи ведомства осуществляют надзор за больницами и закупочными организациями, заявило, что оно улучшает защиту пациентов.

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трансплантация органов донорство США
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