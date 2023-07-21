Основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в квартире в Москве

Тело основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли в квартире в Москве

Предварительно причиной смерти 63-летнего бизнесмена Кудрякова стало онкологическое заболевание. Следов насилия на его теле не обнаружили

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основатель сервиса доставки «Служба 77» бизнесмен Игорь Кудряков умер в Москве, его тело нашли в квартире на Кудринской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание», — сказал собеседник агентства. Следов насилия на теле предпринимателя не обнаружили.

Телеграм-канал Shot также сообщил о смерти Кудрякова на 64-м году жизни. По данным канала, у него ранее диагностировали рак.

Игорь Кудряков родился 4 апреля 1960 года. В начале 2000-х годов он создал и стал главой совета директоров компании «Служба 77» по доставке продуктов и товаров в Москве. Позднее компанию выкупил производитель биодобавок VIP Group, Кудряков заработал в рамках сделки $15 млн.

В 2006 году его назначили на пост первого замглавы главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области. Он также некоторое время руководил торговой компанией в Норильске.