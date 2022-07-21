Путин дал гражданство французу Пьеру Малиновски и итальянке Камилле Мацци

Пьер Малиновски (Фото: Доминик Бутен / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ, где среди прочих российское гражданство получили уроженец Франции Пьер Малиновски и уроженка Италии Камилла Мацци. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Малиновски — президент президента Фонда русско-французских исторических инициатив. В биографии Малиновски говорится, что он родился в городе Реймс и в течение восьми лет был членом Европейского парламента, «где занимался вопросами отношений с Россией».

В биографии также сказано, что Малиновски переехал в Россию в 2017 году и читает лекции в таких вузах, как МГИМО, СПбГУ и ЕГУ. Имеет награду российского Минобороны «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

Камилла Мацци — полная тезка артистки балетной труппы Мариинского театра. В 2017 году уроженка Италии заняла второе место во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Русский балет».

Осенью прошлого года Путин предоставил российское гражданство уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро и ее сыну Мольо Орейро Мерлину Атауальпе. Ранее российское гражданство получили сербский актер Милош Бикович, американский актер Стивен Сигал, игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес и французский актер Жерар Депардье.