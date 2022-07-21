В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке

Пенсионеру ФСБ генерал-майору Лобачеву было 76 лет. По данным источников, ветеран совершил суицид. Жена умершего сообщила, что тот страдал от головных болей

Фото: Никита Попов / РБК

В Таганском районе Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, сообщили источник РБК в территориальном отделе полиции и источник ТАСС в правоохранительных органах. Ему было 76 лет.

Жена Лобачева сообщила в полицию, что тот ушел из дома и не вернулся, а позднее она нашла мужа мертвым на лестничной клетке. Прибывшие на место полицейские обнаружили у умершего ранение в области головы.

По данным источников, Лобачев совершил суицид. Как уточнил источник РБК, супруга генерала рассказала, что мужа беспокоили головные боли и он наблюдался в больнице, при этом диагноз ей не известен. Родственники умершего сообщили, что тот занимал у них деньги «под вымышленными предлогами» и взял несколько кредитов.

Лобачев был пенсионером ФСБ в звании генерал-майора с 1999 года и считался ветераном военной службы. Сотрудники полиции нашли у него в квартире сейф с карабином ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, семь ножей, включая наградной кортик. У Лобачева также обнаружили магазин для пистолета ТТ и патроны к нему, документов на владением им не было.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве и направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.